Vereador Zemar repudia boatos enganosos e diz que foi vítima de agressão verbal, mas que irá acionar a justiça

O vereador de Brasileia, Zemar Gerônimo, foi alvo de hostilidades e agressões verbais na noite desta sexta-feira (26), nas dependências de um estabelecimento comercial do município. O episódio ganhou repercussão após circular nas redes sociais um vídeo acompanhado de boatos que, segundo o parlamentar, não condizem com a realidade dos fatos.

Diante da repercussão, Zemar divulgou uma nota de esclarecimento rebatendo as acusações e denunciando a disseminação de fake news.

O ocorrido

De acordo com o vereador, pela manhã ele havia recebido áudios agressivos de um indivíduo identificado como Daniel, exigindo que comprasse uma canoa no valor de R$ 2.000, pedido que foi ignorado. Horas depois, ao realizar compras no mercado Frios Vilhena, Zemar foi surpreendido pelo mesmo homem, que o cobrou publicamente e passou a desacatá-lo em voz alta.

“Fiquei envergonhado, paguei minha conta e me mantive em silêncio”, relatou o parlamentar. No estacionamento, Zemar tentou conversar para esclarecer a situação, mas Daniel correu de volta para dentro do estabelecimento alegando que seria agredido, o que o vereador nega veementemente.

Segundo Zemar, o vídeo que circula nos grupos de WhatsApp mostra Daniel aparentemente embriagado e sendo incentivado por terceiros a repetir acusações contra ele. “Isso é falso. Nunca ameacei esse cidadão. Quem me conhece sabe do meu comportamento”, afirmou.

Nota de esclarecimento

Na nota, Zemar reforçou que:

Nunca esteve armado no episódio;

Não ameaçou nem praticou qualquer ato de violência;

Possui 31 anos de serviço na Polícia sem qualquer sindicância, processo ou denúncia formal;

Irá acionar a Justiça contra os responsáveis pelas acusações e pela disseminação das informações falsas.

“Não vou aceitar calúnia e difamação. Já determinei que tomarei as providências legais cabíveis contra Daniel e contra quem incentivou ou compartilhou essas mentiras. Peço a todos que desconsiderem o vídeo e não compartilhem manipulações até que os fatos sejam apurados”, destacou o vereador.

Zemar também pediu que pessoas que tenham registros reais do episódio encaminhem para ele, a fim de comprovar a veracidade de sua versão. “Vou registrar todas as medidas legais necessárias para proteger minha honra e minha família. Agradeço o apoio e a confiança de sempre”, concluiu.