Vereador Zemar Jerônimo volta a denunciar truculência praticada pelo ICMBio contra colonos de Brasileia

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (25), o vereador Zemar Jerônimo voltou a denunciar o que ele considerou truculencia por parte do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, onde segundo o parlamentar, este Instituto têm agido com arbitrariedade no município de Brasileia, com relação as limitações aos colonos.

Na oportunidade, o parlamentar fez um desabafo de indignação contra o ICMBio que teria destruído o trator de um agricultor, identificado como Junior pelo fato do mesmo está em posse da madeira que seria usada para construção de uma ponte no Ramal da Pinda, no km 59 saindo no km 52, destacando que eles não poderiam ter o feito.

O parlamentar denunciou ainda o furto praticado pelos agentes do ICMBio, que levaram a bateria e o motor de partida do trator que segundo o vereador Zemar, tinha sido contactado somente para transportar a madeira para os moradores da comunidade, a madeira não lhe pertencia.

Diante do que o vereador Zemar considerou ser atrocidade, ele requereu à mesa diretora que envie um ofício ao ICMBio fazendo algumas solicitações:

Solicitar o envio da relação nominal de todos os agentes que participaram deste caso e destacando o líder;

Solicitar a cópia do termo de apreensão da madeira e cópia do termo de inutilização do trator;

Solicitar ainda o relatório que justifica os critérios utilizados nas circunstância. Solicita ainda todos os registros fotográficos dos bens destruídos e inutilizados;

Solicitar o termo de apreensão ou inutilização do trator constando a descrição detalhada dos bens destruídos ou inutilizados, incluindo o valor estimado de mercado.