Vereador Lucelia Borges participa de mobilização do Agosto Lilás e reforça luta contra a violência doméstica em Brasileia
A vereadora Lucelia Borges marcou presença na caminhada do Agosto Lilás em Brasileia, reforçando seu compromisso com o combate à violência contra a mulher. A ação, promovida por instituições locais, integra as atividades da campanha nacional que visa conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência doméstica.
O evento contou com a participação de estudantes das escolas estaduais Manoel Fontenele de Castro e Instituto Odilon Pratagí, além de representantes da Secretaria Municipal da Mulher (SEMULHER), do Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM), da Organização de Mulheres Policiais (OPM), do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), da Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, secretarias municipais e da Secretaria de Estado de Educação.
Em suas rede sociai (Instagram), Lucelia Borges destacou a relevância da mobilização e fez um apelo para que a sociedade abrace essa causa.
“É fundamental unirmos forças para combater qualquer forma de violência contra a mulher. A denúncia e o apoio às vítimas são passos essenciais para romper o ciclo da violência e garantir dignidade e segurança para todas”, afirmou a parlamentar.
A campanha Agosto Lilás é realizada anualmente e busca sensibilizar a sociedade por meio de ações educativas, palestras e atos públicos que promovem o respeito, a equidade e a proteção dos direitos das mulheres.
Veja o vídeo no Instagram:
Com destaque para políticas urbanas voltadas à infância, Brasiléia marca presença no Urban95 em Fortaleza
Prefeito Carlinhos do Pelado – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasileia
Com diálogo, troca de experiências e debates sobre políticas públicas voltadas à primeira infância. E Representando Brasileia o prefeito Carlinhos do Pelado, a Secretária Municipal de Educação, Raiza Dias, e a professora Nubete Martins, ponto focal da Urban95 no município, participam do Encontro Nacional Urban95, que acontece em Fortaleza (CE), nos dias 07 e 08.
O encontro reune representantes das 65 cidades brasileiras que compõem a rede, além de parceiros técnicos e especialistas em políticas públicas para a primeira infância.
O evento, sediado na Academia do Professor, é uma oportunidade para gestores municipais trocarem experiências, conhecerem projetos de referência e participarem de visitas técnicas a espaços urbanos transformados por iniciativas que priorizam o desenvolvimento infantil.
A programação de abertura contou com uma palestra inspiradora do pediatra e ativista Dr. Daniel Becker, que ressaltou “a importância de planejar e construir cidades sob a perspectiva das crianças”.
As delegações municipais apresentam suas iniciativas locais e participam de atividades conjuntas para fortalecer o compromisso com políticas inovadoras e inclusivas para a primeira infância.
Para o Prefeito Carlinhos do Pelado, a presença de Brasiléia neste evento é um marco. “Entre as 65 cidades participantes, temos o orgulho de dizer que Brasiléia é a única representante do Acre. Isso mostra o quanto estamos comprometidos em criar uma cidade mais acolhedora, segura e inspiradora para nossas crianças”, afirmou o gestor.
A Secretária Municipal de Educação, Raiza Dias, também destacou a relevância dessa troca de experiências .“Estar aqui é uma oportunidade única de aprender com projetos que já dão certo em outras cidades e, ao mesmo tempo, compartilhar as ações que Brasiléia vem desenvolvendo. A primeira infância é a base para todo o desenvolvimento humano, e precisamos investir de forma estratégica e contínua”, enfatizou a gestora da pasta.
O evento segue nesta sexta-feira (08), com palestras, mesas de debate e visitas a equipamentos públicos e espaços urbanos adaptados para garantir mais qualidade de vida e oportunidades às crianças e suas famílias.
