Vereador Lucelia Borges participa de mobilização do Agosto Lilás e reforça luta contra a violência doméstica em Brasileia

A vereadora Lucelia Borges marcou presença na caminhada do Agosto Lilás em Brasileia, reforçando seu compromisso com o combate à violência contra a mulher. A ação, promovida por instituições locais, integra as atividades da campanha nacional que visa conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência doméstica.

O evento contou com a participação de estudantes das escolas estaduais Manoel Fontenele de Castro e Instituto Odilon Pratagí, além de representantes da Secretaria Municipal da Mulher (SEMULHER), do Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM), da Organização de Mulheres Policiais (OPM), do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), da Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, secretarias municipais e da Secretaria de Estado de Educação.

Em suas rede sociai (Instagram), Lucelia Borges destacou a relevância da mobilização e fez um apelo para que a sociedade abrace essa causa.

“É fundamental unirmos forças para combater qualquer forma de violência contra a mulher. A denúncia e o apoio às vítimas são passos essenciais para romper o ciclo da violência e garantir dignidade e segurança para todas”, afirmou a parlamentar.

A campanha Agosto Lilás é realizada anualmente e busca sensibilizar a sociedade por meio de ações educativas, palestras e atos públicos que promovem o respeito, a equidade e a proteção dos direitos das mulheres.

Veja o vídeo no Instagram: