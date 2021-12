Vereador Franciney Freitas acompanha o prefeito na visita as obras da creche do bairro Muritizal

O vereador Franciney Freitas (PP), comemorou investimentos da prefeitura municipal no bairro Miritzal. O mesmo esteve juntamente com o prefeito Zequinha Lima, Secretários Josinaldo Batista, Ygoor Neves, secretário de Articulação Política Zé Maria, José Batista e o presidente do Bairro Miritizal II Lourenço de Jesus, nas obras da creche que estavam paradas a 10 anos.

“Essa visita foi muito importante para a comunidade e os feitos que a prefeito faz ali, pois ter o prefeito e parte de sua equipe fiscalizando conosco o andamento das obras de construção da Creche do Miritizal, retomada depois de 10 anos parada é uma alegria para nós que ajudamos nisso e para todos que serão beneficiados”, disse Franciney.

O parlamentar fez questão de enaltecer a vontade e o compromisso da gestão de Zequinha Lima, que desde que assumiu o mandato em janeiro não tem medido esforços para dar continuidade as inúmeras obras que ficaram paradas de outras gestões.

“Só tenho que parabenizar o prefeito Zequinha Lima, pela retomada dessa obra de suma importância para a população do Miritizal, bem como, também parabenizo os secretários e trabalhadores que estão empenhados em finalizar os serviços no menor espaço de tempo para que possamos entregar essa creche à população”, finalizou o vereador.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Vereador diz que o prefeito Kiefer Cavalcante paga mais de 5 mil para dono de empresa que faz faculdade em Rio Branco – Vereador Ronaldo Reis de Feijó, gravou um vídeo onde fez graves denúncias contra a atual gestão do prefeito Kiefer Cavalcante a quem acusa de perseguição política e possível pagamentos irregulares em sua gestão. De acordo com o vereador, o prefeito demitiu a sua esposa só aconteceu depois que trouxe a tona um pagamento supostas irregularidades o que confirma a perseguição política que vem sofrendo por parte do gestor.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.