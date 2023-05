Valdélio Furtado vai a Brasília para dialogar sobre a Programação de Cooperação entre o Governo e UNICEF

O prefeito de Marechal Thaumaturgo, Valdélio Furtado, se encontra em Brasília, onde foi convidado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), para um diálogo estratégico sobre a Programação de Cooperação entre o Governo do Brasil e o UNICEF.

O objetivo do encontro é construir participativamente estratégias para a implementação do Programa de Cooperação Brasil – UNICEF no ciclo de 2024 a 2028.

O gestor falou da honra em poder participar de um evento dessa magnitude representando o município a nível nacional, ocasião em que o evento contou com a participação de lideranças de todo o país, com destaque para o Exmo. Sr. Wellington Dias, Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família Combate à Fome do Brasil.

“Discutimos temas importantes nas áreas da Saúde e Nutrição – Educação e Competências – Proteção contra violências – Água, Saneamento e Higiene (WASH) e Mudanças Climáticas – Pobreza Infantil e Proteção Social. Trabalhamos novos indicadores e propomos intervenções para serem analisadas em cada uma das áreas mencionadas, desta maneira, estamos assegurando a disponibilização do serviços e da atenção primaria e essencial em todos os temas para serem trabalhados por todos os municípios brasileiros que aderirem ao Selo UNICEF até 2028. Marechal Thaumaturgo já é exemplo na implementação dessas ações, por isso estamos aqui hoje e vamos continuar trabalhando para melhorar a cada dia nossas ações para assegurar a todas as crianças, jovens e adolescente indígenas e não indígenas, afrodescendentes, LGBTQIA+, migrantes e refugiados do nosso município e do país, para que tenham voz e ocupem os espaços que lhes couberem nas tomadas de decisões sobre políticas e ações sociais, ambientais e econômicas de forma abrangente e equitativa”, disse Valdelio Furtado.