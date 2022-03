Um milhão de reais serão investidos na compra direta da produção da agricultura familiar de Rio Branco

Tião Bocalom: ” A prefeitura oferecerá ramais e condições para produção” – Foto: Evandro Derze / Assecom

Assessoria – O prefeito Tião Bocalom, acompanhado do senador da República, Sérgio Petecão, do secretário de agropecuária (Seagro), Eracides Caetano, do secretário adjunto da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos(SASDH), Francisco Bezerra, da vereadora Lene Petecão, do secretário Municipal da Casa Civil, Valtim José, da Superintendente Regional da Conab, no Acre, Alessandra Ferraz, entre outras autoridades, participou na manhã deste sábado, 19, na Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa), do evento de divulgação da emenda de R$ 1 milhão, oriunda do senador Petecão, para fins operacionais do Programa Alimenta Brasil (PAB).

O PAB tem como finalidade ampliar o acesso à alimentação e incentivar a produção de agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, povos indígenas e demais populações tradicionais.

A superintendente Regional da Conab, no Acre, Alessandra Ferraz, ressaltou a importância dessa emenda e que, através dela, 140 produtores rurais serão beneficiados e que serão entregues 254 mil quilos de alimentos. “É uma enorme satisfação através dessa emenda, a gente conseguir executar o Programa Alimenta Brasil, da Conab”, comemorou.

O senador Sérgio Petecão afirmou que é muito gratificante saber que mais de dez associações serão beneficiadas e terão a oportunidade de estar produzindo e gerando emprego. “Entendo que é através destas parcerias que nós podemos ajudar aqueles que mais precisam”.

O prefeito fez questão de enaltecer a importância deste recurso, assim como, de agradecer ao senador Peteção pela iniciativa e atenção para com os produtores rurais. “O nosso povo sabe produzir, o que precisa é de assistência técnica, de uma política governamental, que é o que estamos fazendo através da prefeitura, oferecendo ramais e condições para produção. Precisamos de compradores. O senador Petecão, quando dispõe colocar 1 milhão de reais, só para a compra direta da produção é fundamental. Esse recurso vai direto para o produtor aumentar sua produção e vender diretamente para a prefeitura”, salientou.

