Tiago Matos, um dos vereadores mais queridos pela população de Rodrigues Alves 100% popular

O vereador Leandro Cândido (PP) promoveu uma grande festa natalina, levando solidariedade e um pouco de diversão a centenas de pessoas.

Foram entregues quase duzentas cestas básicas, 50 prêmios, chocolates para as crianças e churrasco aos presentes. Leandro se disse muito feliz por está proporcionando um pouco de alegria e um Natal mais feliz a tantas pessoas.

“Eu só tenho agradecer a todas as pessoas que acreditam e confiam no nosso trabalho, pois levar alimento e diversão para tantas pessoas tem um sentimento de fraternidade. O Natal é uma data de renovação, fé e esperança, principalmente depois de dois anos tão difícies que atravessamos, estou muito feliz”, disse o vereador.

As festividades ocorreram nos bairros da Várzea, Cobal, Remanso, Telégrafo e Aeroporto Velho.

Leandro Cândido está no segundo mandato de vereador e é reconhecido pelo trabalho cultural e social que desenvolve durante as datas festivas no decorrer do ano.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A Assembleia Legislativa do Estado do Acre tem se preocupado em proporcionar mais dignidade para a população acreana, aprovou a lei 3.795 de 27 de outubro de 2021 que trata da obrigatoriedade de incluir os absorventes aos itens de higiene das Unidades de ensino e disponibilizar, gratuitamente , nos banheiros das Escolas públicas Estaduais.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo Abaixo: Em consonância com a Lei Nº 3.7757, de 13 de julho de 2021, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre traz uma campanha de conscientização “Dezembro Verde”, há toda a população com relação aos animas, principalmente os que estão em situação de rua, pois os pets são o símbolo de amor ao próximo e o melhor amigo do homem, então ame-o!!

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.