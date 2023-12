Sonho antigo da comunidade: Prefeitura de Brasiléia vai entregar ponte estaqueada no ramal do Km 17

A Prefeita Fernanda Hassem com apoio e articulação do deputado estadual Tadeu Hassem, Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Assembléia Legislativa do Estado do Acre(Aleac), continua cumprindo sua agenda com os parlamentares acreanos em Rio Branco, em busca de mais investimentos para Brasileia.

A gestora do município se reuniu nesta quinta-feira 30, com os deputados Tadeu Hassem e Clodoaldo Rodrigues e apresentou os projetos nas áreas de Saúde, Educação, Assistência Social, Agricultura, Infraestrutura urbana e rural do município.

Esses projetos são fundamentais para melhorar a qualidade de vida da população e impulsionar o desenvolvimento do município.