Solidariedade em tempos difíceis: agricultores e famílias da restinga recebem 101 cestas básicas

Assessoria – O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes recebeu nesta sexta-feira, 16, o secretário Executivo do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Acre, Emerson Leão e equipe técnica da AMAC, para início de tratativas para implantação de um aterro sanitário que atenda toda a regional do Alto Acre.

O Consórcio foi instituído em 2023 com o objetivo de facilitar a atuação dos municípios que devem atender a política sanitária e de meio ambiente. A Legislação Brasileira impõe aos prefeitos a resolução do problema da coleta e destinação de resíduos sólidos (lixo) até 2024. No Acre, com exceção de Rio Branco que possui aterro sanitário conforme orienta a lei, todos os demais municípios do estado têm problemas com a destinação de seus resíduos sólidos.

O município de Epitaciolândia não possui aterro sanitário, utiliza em forma de parceria um aterro implantando em Brasiléia que devido ao crescimento das duas cidades já apresenta problemas, essa é uma preocupação dos gestores em resolver o maia breve possível essa situação.

“Temos essa preocupação, a cada dia vemos nossas cidades crescendo e é de fundamental importância a formação desse consórcio, precisamos dar uma destinação adequada aos resíduos sólidos evitando danos ambientais”, pontuou o prefeito.

Emerson Leão, destacou a importância do trabalho do Consórcio e a busca para resolver esse problema complexo que é a destinação correta do lixo nos municípios.

“Fico Feliz em ser bem recebido pelo prefeito Sérgio Lopes, estamos visitando o município para iniciarmos as tratativas e, em breve vamos ter um aterro para a Regional do Alto Acre, o que vai ajudar os municípios, estamos estudando a melhor forma de fazer toda a coleta e que também possa gerar emprego e renda de forma sustentável”, pontuou o secretário Executivo do Consórcio.