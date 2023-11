Sinteac e Prefeitura de Assis Brasil finalizam leis que atualizam PCCR e Gestão Escolar

A Prefeitura de Porto Walter deu mais um importante passo para melhorar a mobilidade urbana na cidade. Nesta Sexta-feira (24), o Prefeito assinou uma ordem de serviço para iniciar as obras de pavimentação em trechos das ruas Alfredo Sales, Calile Cameli e Mamed Cameli, no centro.

A Secretaria de Obras, será a responsável por promover a primeira etapa da obra com a terraplanagem. Após, a execução será feita pela empresa vencedora do certame licitatório.

No ato, esteve presente o Prefeito, vereadores, secretários, o Governador Gladson Cameli, o Senador Márcio Bittar, autor dos recursos, os Deputados Federais Zezinho Barbary e Coronel Ulysses, além do deputado estadual Nicolau Júnior.

O Prefeito destacou a importância dos investimentos e agradeceu ao Senador Bittar pelos recursos. “Essa é a terceira obra de infraestrutura em pavimentação que nossa gestão irá executar. Obras como essas, melhoram a vida das pessoas, geram empregos e nos ajuda a ter um trânsito seguro e estruturado. O Senador Bittar tem tido atenção as nossas propostas nos enviando recursos”, disse.

As obras serão frutos do convênio celebrado entre a Prefeitura e o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), com emenda extra destinada pelo Senador Márcio Bittar no valor de R$3 milhões de reais, que no evento garantiu seguir destinando recursos ao município.

As obras gerarão mais de 150 postos de trabalho diretos durante todo o processo de construção, fortalecendo a economia do município e beneficiando a população de Porto Walter.

A caravana de parlamentares visitou a rua da Restinga, onde a Prefeitura projeta executar recursos para melhorar a vida dos moradores.