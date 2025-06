Simulado com foco no Saeb movimenta escolas municipais de Cruzeiro do Sul e fortalece o aprendizado com identidade regional

A educação municipal de Cruzeiro do Sul inicia uma nova etapa rumo ao Sistema de Avaliação da Educação Básica- Saeb 2025. Nos dias 4 e 5 de junho, será aplicado o primeiro simulado em 20 escolas da rede, com uma proposta que vai além dos números. A ideia é avaliar, acompanhar e impulsionar o aprendizado dos estudantes, ao mesmo tempo em que se valoriza a cultura e a história do Vale do Juruá.

Serão avaliados 715 alunos das zonas urbana e rural. Educador por formação, o prefeito Zequinha Lima,tem incentivado de forma ativa cada passo dado pelas equipes pedagógicas, garantindo estrutura, apoio e acompanhamento de perto.

Claudeir Araújo, diretor de ensino, explicou que este é o primeiro de três simulados que serão realizados ao longo do ano letivo. Ele destaca que o foco está na terceira competência geral da BNCC, que trata do repertório cultural. Segundo Claudeir, as 20 questões, divididas igualmente entre Língua Portuguesa e Matemática, foram elaboradas com base na matriz do Saeb e abordam conteúdos regionais, ligados às manifestações artísticas e culturais da região do Juruá.

“Queremos que os alunos compreendam, reconheçam e valorizem a própria história. Estamos usando o simulado não só para avaliar, mas para fortalecer a identidade dos nossos estudantes e prepará-los para desafios maiores”, explicou.

A aplicação acontece com o acompanhamento dos assessores pedagógicos e coordenadores das escolas. Após a correção das provas, os dados serão tabulados e discutidos em conjunto com os professores, para que o resultado sirva de base para ajustes no planejamento e aprimoramento da prática pedagógica.

Além dos simulados, a Secretaria irá promover aulões especiais em espaços como o Teatro dos Náuas e o Centro Diocesano. A proposta é levar o conteúdo para além da sala de aula, criando experiências dinâmicas e significativas para os alunos.

A secretária municipal de Educação, Rosa Lebre, reforça que esse é um trabalho coletivo que envolve dedicação de muitas mãos. Para ela, o simulado é uma oportunidade de entender os avanços, mapear os desafios e seguir construindo uma educação de qualidade, com base na realidade de cada escola.

“Esse simulado mostra que estamos no caminho certo. Ele revela o compromisso de toda a gestão com a aprendizagem e com o futuro das nossas crianças. Sabemos onde queremos chegar, e estamos fazendo isso juntos, com muito amor e responsabilidade”, destacou Rosa.

Os próximos simulados já têm data prevista. O segundo acontece em setembro, e o terceiro será aplicado pouco antes da avaliação oficial do Saeb. Até lá, o foco segue firme: formar alunos mais preparados, professores mais engajados e escolas ainda mais potentes.