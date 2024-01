Sérgio Lopes recebe autorização da Caixa para licitação da ponte entre Epitaciolândia e Brasiléia

Os novos conselheiros tutelares de Rodrigues Alves, eleitos no ano passado pela população, foram oficialmente empossados e diplomados na noite desta quarta-feira, 10, em cerimônia no auditório da Escola Francisco Braga de Souza. O novo colegiado terão mandato de quatro anos, 2024/2028, e é composto pelo os seguintes Conselheiros Titulares, Galber José de Matos Correia Júnior, Orleildo Bussons de Lima, Cleitiane da Silva Pinho, Francisco Arisson Menezes de Oliveira e Doverlei Coelho Lima. Conselheiros Suplentes, Alciana de Souza Magalhães, Vanderlei da Silva Santana, Edna Maiara Mesquita Costa, Samile Silva da Costa e Antônio Randson da Silva Alves.

A cerimônia contou com a participação do vice-prefeito Pastor Nilson Magalhães, secretária de Assistência Social Rozimeire Teixeira, secretária de Administração Salatiel Pinheiro, Vereador Thiago Matos, delegado da polícia civil Marcílio Laurentino, sub-comandante da Polícia Militar Sgt. Obismar Ibernon e a Presidente do CMDCA Francisca Costa Amaral.

O vice-prefeito, Pastor Nilson Magalhães, destacou os investimentos realizados pela gestão para fortalecer o Conselho Tutelar. “A gestão sempre vem melhorando e valorizando o trabalho dos conselheiros, em agosto de 2022, a gestão realizou o ajuste do salário, pagando dois salários mínimos, e tem buscado a melhoria do prédio, estamos quase reinaugurando o prédio do conselho tutelar que está em reforma, meus parabéns a todos que estão saindo e a todos que foram eleitos” destacou o vice-prefeito.

A Presidente do CMDCA Francisca Costa, parabenizou a todos os conselheiros tutelares que atuaram nos últimos anos, pelo o trabalho realizado. “Quero agradecer a todos que se disponibilizaram a está conosco nesse momento tão importante, agradecer aos Conselheiros que fizeram parte da gestão 2020/2023 pelos seus relevantes serviços e contribuições prestados ao Conselho tutelar de Rodrigues Alves, aos que deixará a função de Conselheiros tutelares o nosso muito obrigado. Gratidão, por contribuírem pelo zelo da Política Pública para Criança e Adolescentes. Aos que seguirão a jornada desejamos sucessos nesse novo mandato. Parabenizamos ao novo colegiado que a partir de hoje começa sua missão, o desafio é enorme, precisamos avançar mais e cumprir o preceito constitucional da prioridade absoluta, vamos trabalhar juntos para que a plenitude dos direitos das crianças e dos adolescentes seja alcançada” Afirmou a presidente.

A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves parabeniza a todos os conselheiros que estão saindo e deseja um ótimo trabalho a todos os conselheiros eleitos, em parceria vamos trabalhar juntos para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes do nosso Município.