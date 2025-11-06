Sérgio Lopes participa da assinatura de convênio com a UNITEPC e reforça apoio aos estudantes de medicina

O prefeito Sérgio Lopes participou da cerimônia de assinatura do convênio com a UNITEPC, consolidando mais um importante avanço na valorização e no apoio aos estudantes de medicina que atuam e estudam na Bolívia.

Durante o encontro, o prefeito ressaltou a relevância da Casa de Apoio aos Estudantes do Exterior, localizada em Epitaciolândia, criada para oferecer suporte e acolhimento aos acadêmicos nas mais diversas situações. A iniciativa tem sido fundamental para auxiliar estudantes em momentos de dificuldade, garantindo acolhimento, orientação e assistência quando necessário.

O convênio firmado com a UNITEPC representa um novo marco no compromisso da gestão municipal com a educação e com o futuro dos jovens epitaciolandenses.

A parceria permitirá o desenvolvimento de novas oportunidades de cooperação acadêmica, trocas institucionais e ações voltadas ao fortalecimento da formação profissional e humana, contribuindo para o progresso educacional e social da região.