Sérgio Lopes inaugura novo espaço do CAPS e reforça compromisso com a saúde mental em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia inaugurou o novo espaço do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), um ambiente mais amplo, moderno e acolhedor, pensado para oferecer ainda mais qualidade nos serviços de saúde mental do município.

O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do vice-prefeito e secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, participou da entrega oficial ao lado de assessores, servidores e usuários do CAPS.

Durante sua fala, a coordenadora do CAPS, enfermeira Gleice, destacou a importância da conquista.

Segundo ela, o novo espaço permitirá ampliar o acolhimento e fortalecer o trabalho humanizado:

“Vamos poder ofertar nossos serviços com mais qualidade e acolhimento. Em nome de toda a equipe e dos nossos usuários, deixamos aqui nossos agradecimentos.”

O vice-prefeito e secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, também ressaltou o impacto positivo da mudança:

“Um bom acolhimento faz toda a diferença. Este novo espaço vai permitir que a equipe e os usuários usufruam melhor dos serviços. Estamos aqui para cuidar bem das pessoas, e este lugar é, sobretudo, um espaço de acolhimento. Que todos continuem sendo bem tratados quando buscarem ajuda.”

Encerrando o momento, o prefeito Sérgio Lopes reforçou o compromisso da gestão com o cuidado às pessoas:

“Temos uma missão, que é cuidar de pessoas em todos os sentidos. Hoje entregamos um ambiente que representa evolução, acolhimento e dignidade. Seguimos trabalhando para oferecer sempre o melhor atendimento a quem mais precisa.”

A inauguração marca mais um avanço na saúde mental de Epitaciolândia, garantindo estrutura adequada e atendimento humanizado para toda a comunidade.

Foto: Wesley Cardoso