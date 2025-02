Sérgio Lopes firma parceria para realização dos Jogos Estudantis do Acre 2025, fase municipal

Na manhã desta sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025, o prefeito Jerry Correia marcou presença no I Encontro Estadual do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), realizado no Hotel Gran Lumni, em Rio Branco. Acompanhado pela secretária municipal de Assistência Social, Ana Cláudia, e por membros de sua equipe, o prefeito reforçou o compromisso da gestão com o fortalecimento das políticas de assistência social no município.

O evento, que teve início na quarta-feira, 19, reuniu diversas autoridades, incluindo a vice-governadora e titular da Secretaria de Estado de Assistência Social, Mailza Assis, o Governador Gladson Camelí, além de prefeitos e secretários de assistência social dos 22 municípios acreanos. O objetivo central do encontro foi promover a troca de experiências e debater diretrizes que norteiam o SUAS, visando aprimorar as ações voltadas para a população em situação de vulnerabilidade.

Durante a abertura, os participantes foram agraciados com uma apresentação do Coral Vozes do Povo, que interpretou canções como “Bondade de Deus”, além de uma versão instrumental do Hino Acreano, emocionando os presentes.

Em sua fala, a vice-governadora Mailza Assis destacou a importância do encontro para alinhar estratégias entre Estado e municípios, fortalecendo a gestão compartilhada e garantindo que as políticas de assistência social atendam às demandas da população acreana. “Este encontro será um marco para a Secretaria de Assistência Social no Acre, porque através dessa política nós atendemos 133 mil pessoas no nosso estado”, afirmou Mailza. 

A participação do prefeito Jerry Correia e da secretária Ana Cláudia no evento reforça o compromisso da administração municipal em trabalhar de forma integrada com as demais esferas de governo, buscando soluções efetivas para os desafios sociais e promovendo a inclusão e a dignidade das famílias atendidas pelos programas assistenciais.