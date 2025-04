Sérgio Lopes assina ordem de serviço para construção da sede da AMPEB e revitalização da quadra no bairro Pôr do Sol

Com a presença do senador Alan Rick, a cerimônia marcou o início das obras que vão beneficiar a comunidade desportista do bairro e a construção da sede da Associação de Ministros e Pastores de Epitaciolândia e Brasiléia – AMPEB.

Marcaram presença na cerimônia o Prefeito Sérgio Lopes, Secretário de Esportes Marcelo Galvão, Pastor Mario Gilson Presidente a AMPEB, Prefeito de Brasiléia Carlinhos do Pelado, membro da família do Senhor Antônio da Silva de Oliveira (Padim), que leva o nome da quadra, demais secretários e comunidade local.

Em um evento realizado neste sábado, 12, o prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do vice-prefeito Sergio Mesquita e secretários, assinou a ordem de serviço para o início das obras de construção da sede da Associação de Ministros e Pastores de Epitaciolândia e Brasiléia – AMPEB e a revitalização da quadra poliesportiva Antônio Padin no Bairro Pôr do Sol. A solenidade contou com a presença do senador Alan Rick, lideranças locais e moradores da região.

As obras orçadas em quase um milhão de reais serão iniciadas nos próximos dias. A sede e a realização de um projeto da AMPEB, a prefeitura doou o terreno e vai, através de emenda do Senador, executar a obra com previsão de início já na próxima semana.

A outra ordem trata-se da revitalização da quadra Antônio Padim, com investimentos de cerca de meio milhão de reais, que será toda revitalizada e coberta, tornando-se mais um ponto de referência para a prática esportiva no município.