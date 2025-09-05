Tudo Sobre Política II
Sérgio Lopes anuncia construção de sede própria para o Centro de Atendimento Anjo Azul em Epitaciolândia
Projeto que nasceu da luta das mães já atende mais de 200 crianças e se prepara para dar um salto na inclusão
O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, anunciou um novo marco na política de inclusão do município: a construção da sede própria do Centro de Atendimento Anjo Azul. O espaço é dedicado a crianças com neurodivergência e já se consolidou como um pilar de apoio às famílias epitaciolandenses.
Segundo o gestor, a iniciativa surgiu em 2022, a partir da mobilização de mães que buscavam suporte especializado para seus filhos. O primeiro atendimento ocorreu em uma sala cedida pelo Tribunal de Justiça do Acre, mas a demanda crescente fez o projeto florescer e ganhar força.
Atualmente, o Anjo Azul atende mais de 200 crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH, Síndrome de Down, dificuldades de fala e outras condições. O trabalho é conduzido por uma equipe de psicólogos e fonoaudiólogos, que oferecem acompanhamento especializado e humanizado.
Sérgio Lopes destacou que o próximo passo é garantir melhores condições de estrutura para o serviço.
“Nosso compromisso é cuidar das pessoas. Vamos construir um prédio moderno e totalmente adequado, para que nossos anjos azuis tenham o melhor atendimento e desenvolvimento possível”, afirmou.
O prefeito reforçou ainda que o projeto vai além da infraestrutura: representa uma política de inclusão que transforma vidas e oferece dignidade às famílias.
“Estamos construindo uma Epitaciolândia cada vez mais inclusiva, acolhedora e justa”, concluiu.
Veja o vídeo no Instagram:
Vereadora Lucelia Borges acompanha recuperação de ponte no km 26, na zona rural de Brasiléia
A pedido da comunidade, vereadora leva demanda à Secretaria de Obras e acompanha início dos trabalhos de recuperação no quilômetro 26
Lucelia Borges acompanha recuperação de ponte no km 26.
A vereadora Lucelia Borges (PSD) esteve no ramal do quilômetro 26, após ser procurada por moradores que pediram apoio diante das condições de uma ponte da região. Segundo os relatos da comunidade, a estrutura vinha oferecendo dificuldades para a passagem de veículos e pedestres, principalmente em dias de chuva, quando o risco de acidentes aumentava.
Ao visitar o local, Lucelia constatou de perto a gravidade da situação e reforçou a importância de garantir segurança para quem depende diariamente da ponte. Sensibilizada com a realidade apresentada, a vereadora levou a demanda diretamente à Secretaria de Obras. Poucos dias depois, retornou acompanhada da equipe técnica e do coordenador Jô Coelho para fiscalizar o início dos trabalhos de recuperação da estrutura.
Segundo a parlamentar, a estrutura oferecia risco a quem precisava atravessar diariamente, o que motivou a visita inicial para verificar a situação de perto. Após constatar os problemas, Lucelia levou a demanda ao secretário de Obras, que imediatamente articulou o início dos trabalhos.
“Estive aqui há alguns dias e vi que a ponte realmente estava em uma situação muito delicada. Era um risco para a comunidade. Levei a demanda ao nosso secretário e hoje já estamos aqui, acompanhando o início dos serviços e agradecendo pela atenção”, destacou a vereadora.
No local, as equipes da Secretaria de Obras já executam as primeiras intervenções. O coordenador informou que os trabalhos terão duração de três dias, começando pelo serviço de correção da estrutura da ponte. Em seguida, será realizado o processo de terraplanagem para garantir melhores condições de tráfego.
Lucelia Borges ressaltou a importância da fiscalização e do acompanhamento direto das ações:
“Estamos aqui para visitar, fiscalizar e assegurar que o serviço seja concluído com qualidade. Essa é uma resposta rápida a uma demanda legítima da população”, afirmou.
Veja o vídeo no Instagram:
