Sérgio Lopes anuncia construção de sede própria para o Centro de Atendimento Anjo Azul em Epitaciolândia

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, anunciou um novo marco na política de inclusão do município: a construção da sede própria do Centro de Atendimento Anjo Azul. O espaço é dedicado a crianças com neurodivergência e já se consolidou como um pilar de apoio às famílias epitaciolandenses.

Segundo o gestor, a iniciativa surgiu em 2022, a partir da mobilização de mães que buscavam suporte especializado para seus filhos. O primeiro atendimento ocorreu em uma sala cedida pelo Tribunal de Justiça do Acre, mas a demanda crescente fez o projeto florescer e ganhar força.

Atualmente, o Anjo Azul atende mais de 200 crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH, Síndrome de Down, dificuldades de fala e outras condições. O trabalho é conduzido por uma equipe de psicólogos e fonoaudiólogos, que oferecem acompanhamento especializado e humanizado.

Sérgio Lopes destacou que o próximo passo é garantir melhores condições de estrutura para o serviço.

“Nosso compromisso é cuidar das pessoas. Vamos construir um prédio moderno e totalmente adequado, para que nossos anjos azuis tenham o melhor atendimento e desenvolvimento possível”, afirmou.

O prefeito reforçou ainda que o projeto vai além da infraestrutura: representa uma política de inclusão que transforma vidas e oferece dignidade às famílias.

“Estamos construindo uma Epitaciolândia cada vez mais inclusiva, acolhedora e justa”, concluiu.

