Tudo Sobre Política II
Senac e Prefeitura formam 55 jovens e chegam a quase 500 estudantes certificados na gestão de César em Porto Walter
Tudo Sobre Política II
A Prefeitura de Porto Walter, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), realizou na noite desta sexta-feira (17) a cerimônia de certificação de 55 jovens que concluíram os cursos de Assistente Administrativo, Operador de Sistemas e Frentista, por meio do Programa SENAC de Gratuidade (PSG).
O evento aconteceu no Centro Cultural e contou com a presença do Prefeito César Andrade, do Presidente da Câmara, Rosildo Cassiano, da Supervisora Pedagógica Paula Furtado e da Assistente Educacional do SENAC, Fabiana Ferreira, dos Secretários Macson Alves (Gabinete), Donicélio Nunes (Administração), e Magno Ramos, Secretário-adjunto de Educação.
O Prefeito reforçou o compromisso do município com a educação e a qualificação profissional da juventude portowaltense. “Ver nossos jovens se formando e prontos para o mercado de trabalho é motivo de orgulho. A Prefeitura seguirá fortalecendo parcerias que gerem oportunidades e desenvolvimento para nosso povo”, destacou o prefeito César.
Durante a cerimônia, a supervisora pedagógica do SENAC, Paula Furtado, ressaltou a importância da parceria com o município e o impacto da qualificação profissional na vida dos jovens.
“O SENAC tem sido um instrumento de transformação social. Cada curso concluído representa uma nova chance, uma nova história e a realização de sonhos. Parabenizo cada aluno pelo esforço e dedicação”, afirmou Paula.
A estudante Eduarda Dias, uma das formandas do curso de Assistente Administrativo, falou em nome de todos. “Foi uma experiência que mudou minha forma de ver o futuro. Hoje saímos mais confiantes, com novos conhecimentos e prontos para buscar nosso espaço no mercado de trabalho. Agradeço ao SENAC e à Prefeitura por acreditarem na gente”, disse Eduarda.
Com as turmas, o município chega à marca de quase 500 estudantes certificados pelo SENAC, resultado de uma parceria sólida que vem transformando vidas e promovendo inclusão social e profissional.
Tudo Sobre Política II
Assis Brasil sedia 2ª Assembleia Extraordinária da AMAC com presença de autoridades estaduais e federais
O município de Assis Brasil foi palco, nesta sexta-feira(17), da 2ª Assembleia Extraordinária da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), reunindo prefeitos, vereadores e autoridades estaduais e federais para debater temas estratégicos para o desenvolvimento das cidades acreanas.
O encontro contou com a participação da deputada federal Antônia Lúcia; representantes da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), com palestra ministrada por Claudio; e do superintendente do INCRA no Acre, Márcio, que apresentou ações voltadas para a regularização fundiária no estado.
Durante a programação, foi apresentada oficialmente a agenda da II Assembleia Extraordinária da AMAC 2025, além de palestras técnicas sobre segurança pública e gestão municipal. O Coronel Gaia, da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), abordou o tema “Segurança Integrada na Tríplice Fronteira”, reforçando a importância da atuação conjunta entre os órgãos para combater crimes transfronteiriços.
Participaram gestores e representantes dos municípios de Acrelândia, Manoel Urbano, Epitaciolândia, Rio Branco, Brasiléia, Senador Guiomard, Capixaba, Plácido de Castro, além de autoridades do Peru, fortalecendo o diálogo internacional entre cidades irmãs.
O prefeito de Rio Branco, que também esteve presente, destacou a importância do evento:
“Esse importante encontro tem como objetivo fortalecer a união entre os municípios e ampliar o papel da AMAC no desenvolvimento das nossas cidades. Seguimos juntos, trabalhando com diálogo e parceria para que nossas cidades sejam cada vez mais fortes”, afirmou.
O prefeito Jerry Correia agradeceu a presença de todos e reiterou o compromisso de Assis Brasil em ser exemplo de integração regional:
“Assis Brasil está de portas abertas para construir soluções coletivas. Aqui, tratamos de saúde, segurança, regularização fundiária, infraestrutura e desenvolvimento humano com união e responsabilidade”, ressaltou.
Além das pautas institucionais, os gestores também discutiram a destinação correta dos resíduos sólidos e a situação dos lixões municipais, com destaque para o consórcio intermunicipal em formação. A proposta visa viabilizar soluções conjuntas para o fechamento de áreas irregulares e implantação de um sistema regional de tratamento e reciclagem, atendendo às exigências legais e ambientais.
A Assembleia segue com reuniões bilaterais e definições conjuntas para o planejamento de ações em 2025.
Senac e Prefeitura formam 55 jovens e chegam a quase 500 estudantes certificados na gestão de César em Porto Walter
Tanízio Sá cumpre agenda institucional no IMAC e reforça compromissos com a agenda ambiental no estado
Nicolau Júnior e Zé Luiz entregam novo sistema de abastecimento de água na comunidade Belo Monte, em Mâncio Lima
Gladson Cameli e Tião Bocalom entram para a história como os governantes que mais endividaram o Acre e a capital, comprometendo o futuro das próximas gerações
Assis Brasil sedia 2ª Assembleia Extraordinária da AMAC com presença de autoridades estaduais e federais
POLÍTICA
André Kamai acusa a gestão Bocalom de má aplicação de recursos e pede investigação sobre o encerramento do Programa 1001 Dignidades
Kamai denuncia irregularidades no 1001 Dignidades – Foto: Paulo Murilo O vereador André Kamai (PT) fez um discurso contundente na...
Ex-deputado federal Jesus Sérgio divulga nota de esclarecimento e nega uso indevido de maquinário público em obras realizadas em Tarauacá
Jesus Sérgio publica nota de esclarecimento após virar réu por improbidade administrativa. Foto: rede social O ex-deputado federal Jesus Sérgio...
Márcio Alecio destaca fortalecimento da agricultura familiar no Acre com ações conjuntas da Conab e do Incra que já beneficiam milhares de famílias
Conab e Incra fortalecem agricultura familiar e garantem dignidade às famílias do campo no Acre. O Governo Federal, por meio...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo
A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão
Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé será oficialmente aberta neste sábado em Cruzeiro do Sul
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer realizará neste sábado, 11,...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Deputada Socorro Neri realiza linda festa em comemoração ao Dia das Crianças com apoio da comunidade no Cidade Nova, em Rio Branco
-
Tudo Sobre Política II7 dias atrás
Prefeitura de Cruzeiro do Sul distribui kits de enxoval para bebês nas vilas Lagoinha e Santa Luzia por meio do programa “Mamãe Presente”
-
Tudo Sobre Política II6 dias atrás
Vereadora Lucélia Borges participa de ação social em prol das crianças do abrigo e reafirma seu compromisso
-
Política Destaque7 dias atrás
Descaso e irresponsabilidade da Gestão Bocalom: Ministério Público investiga falhas graves na obra do viaduto da AABB em Rio Branco