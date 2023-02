Semec promove reordenamento da rede de ensino e abre matrículas das escolas de Porto Walter

O Secretário de Educação, Ericson Araújo se reuniu na manhã desta Sexta-feira (10), com o Coordenador Geral de Ensino, Magno Ramos para definir o reordenamento da rede de ensino, processo esse que permite as matrículas por meio de zonas (bairros), com base na distância da moradia do aluno para o local onde ele deverá estudar. A medida foi consenso entre os diretores das escolas.

O Secretário também oficializou a abertura do calendário de matriculas e rematrículas para o ano letivo de 2023 dos alunos do Ensino Fundamental I e II, e EJA I. A Escola Isaura Amorim abriu as matrículas para a Educação Infantil no dia 30 de Janeiro.

A partir do calendário de matrículas que deve ser divulgado por cada escola, o Secretário de Educação garante que há vagas para todos os alunos.

“A SEMEC tranquiliza todos, temos vagas para todos, com um planejamento que universaliza o acesso. As matrículas iniciam dia 13 e vão até o dia 17 de fevereiro. Cada escola tem a autonomia para decidir como se dará esse processo”, afirma Ericson.

A Escola Dulcilene Barbary, por exemplo, tem suas vagas destinadas para o Fundamental I, com matrículas e rematrículas para alunos que vão cursar do 1º ao 5º ano. As vagas são destinadas exclusivamente para os alunos dos bairros do Maloca, Portelinha e Santa Luzia.

“Os pais e responsáveis devem ficar atentos aos avisos das direções das escolas para não perder o prazo e saber o local certo onde deverá matricular ou renovar a matrícula do seu filho. As escolas possuem protocolos obrigatórios”, alerta o Coordenador Geral de Ensino do município, Magno Ramos.

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio

Veja o Vídeo Abaixo: O Museu da República é um museu histórico cuja sede é o Palácio do Catete, situado no bairro do Catete, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O Palácio do Catete é um importante exemplar da arquitetura neoclássica brasileira do final do século XIX. A missão do Museu da República é preservar, investigar e comunicar os objetos e documentos que testemunham a memória e a história da forma de governo republicana no Brasil. Integra a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.