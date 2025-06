Semana Nacional do Meio Ambiente: Prefeitura de Cruzeiro do Sul finaliza oficina de reciclagem de pneus no Rio Crôa

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, concluiu nesta quarta-feira, 4, a Oficina de Reciclagem de Pneus, realizada na semana na comunidade do Rio Crôa. A iniciativa integrou as ações alusivas à Semana Nacional do Meio Ambiente capacitou moradores locais parar transformação de pneus usados em poltronas sustentáveis. Na comunidade também foi realizada a arborização do estacionamento do Porto do Crôa .

Durante os dias de atividades, os participantes puderam aprender técnicas de reaproveitamento de pneus, promovendo a sustentabilidade, a preservação do meio ambiente e a geração de renda. A oficina contou com a participação ativa de diversos moradores, que destacaram a importância da ação para a comunidade.

Maria Elizabeth de Souza, moradora há 27 anos, também destacou a relevância do curso para comunidade.

“Com certeza, além do conhecimento, vai trazer uma fonte de renda muito boa para a comunidade. Em nome da comunidade do Crôa, eu quero agradecer pelas oficinas que a Secretaria do Meio Ambiente tem trazido para cá, com a ajuda do prefeito Zequinha Lima. Tem nos ajudado bastante. Essa oficina era um dos nossos sonhos, fazer essa oficina do pneu. Além de mobiliar a casa e deixá-la mais bonita, vamos poder faturar uma graninha no futuro.”

“Aprendemos a fazer alguma cadeira de pneu.O importante é a gente aprender cada dia mais e passar para os outros. Se for algo que dê pra ganhar dinheiro, vamos continuar pra ajudar na nossa renda”, contou Antônio Oliveira, morador do Crôa há 46 anos.

Damiana Oliveira, proprietária do restaurante e pousada Crôa Sabor e Lenha, também comemorou a realização da oficina.

“Estou muito feliz com essa oficina de reaproveitamento de pneus que o prefeito proporcionou para a nossa comunidade, juntamente com a equipe do meio ambiente. Vou poder usar o que aprendi no meu espaço”, agradeceu.

A secretária municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Edna Fonseca, destacou que o projeto foi aprovado por toda comunidade que já solicitou uma nova oficina.

“Essa conscientização é fundamental para a comunidade, pois eles enxergam na reciclagem não apenas uma questão ambiental, mas também uma oportunidade socioeconômica, já que podem vender o que produzem e também divulgar que reciclam e cuidam do meio em que vivem. Foram confeccionadas 15 cadeiras, e eles já nos solicitaram novas ações e mais pneus para que cada comunidade possa ter esse tipo de mobiliário, que embeleza o ambiente e resiste às intempéries, podendo ficar ao ar livre”, finalizou.