Semana do Trânsito: Prefeitura e parceiros abrem Semana Nacional do Trânsito em Cruzeiro do Sul

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Trânsito , Mobilidade Urbana e Transporte, em parceria com o Detran, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar e Sest/Senat, realizou a abertura oficial da Semana Nacional do Trânsito, que acontece em todo o país de 18 a 25 de setembro.

Com o tema “Desacelere: seu bem maior é a vida”, a programação em Cruzeiro do Sul começou com o lançamento do Concurso de Redação, envolvendo alunos da 3ª série do ensino médio de 14 escolas públicas e particulares do município, das zonas urbana e rural. Os estudantes irão desenvolver textos sobre a importância da segurança no trânsito, e as três melhores redações serão premiadas com habilitações gratuitas, oferecidas pelas autoescolas parceiras.

O secretário municipal de Trânsito, Jonas Lima, destacou a relevância da ação para a formação dos futuros motoristas.

“Acreditamos que, através da educação, nossos jovens, que serão os próximos condutores, possam construir um trânsito mais seguro e humanizado para todos. Esse contato desde cedo desperta a consciência e contribui para a formação de cidadãos mais responsáveis no trânsito”, afirmou.

A estudante Lauana Moura, aluna do terceiro ano do ensino médio, ressaltou a importância do concurso.

“É uma oportunidade muito positiva. A temática é fundamental para nós, jovens, que em breve estaremos no trânsito. Trabalhar isso nas escolas ajuda a combater o problema da base, conscientizando sobre os riscos da velocidade e a importância da preservação da vida”, destacou.

O prefeito Zequinha Lima também participou do lançamento e reforçou o compromisso da gestão com a educação para o trânsito.

“O trânsito é uma situação delicada e não podemos apenas reprimir, precisamos educar. Nada melhor do que começar esse processo dentro das escolas, estimulando os alunos a refletirem e compartilharem suas ideias. A partir dessa conscientização, eles também levam a mensagem para suas famílias. Estamos investindo em obras de infraestrutura, iluminação, sinalização horizontal e vertical, mas entendemos que nada é mais importante do que a educação no trânsito”, afirmou.

A Semana Nacional do Trânsito segue até o dia 25 de setembro com diversas atividades educativas, envolvendo escolas, órgãos de segurança e a comunidade em geral, reforçando a mensagem de que preservar vidas deve ser sempre a prioridade.