Secretários de Assis Brasil participam de reunião sobre o projeto Minha Casa Minha Vida – FAR em Rio Branco

Os secretários Quedinei Correia, do Planejamento, e Néia Araújo, da Licitação, participaram em Rio Branco de uma reunião com a equipe técnica da SEHURB, representada por Daiana Iasmin, Chefe do Departamento de Projetos, e Jair Roberto.

O encontro teve como pauta o detalhamento do projeto Minha Casa Minha Vida – FAR, iniciativa do Governo Federal que visa viabilizar a construção de moradias para famílias de baixa renda. Em Assis Brasil, o projeto encontra-se atualmente na fase de elaboração, preparando-se para que empresas interessadas possam concorrer à execução das obras.

A participação dos secretários reforça o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil em garantir habitação digna para a população, acompanhando de perto as etapas de planejamento e licitação, e assegurando que todos os procedimentos legais e técnicos sejam cumpridos.

O projeto promete transformar o cenário habitacional do município, trazendo novas oportunidades e qualidade de vida para as famílias beneficiadas.