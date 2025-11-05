Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Secretários de Assis Brasil participam de reunião sobre o projeto Minha Casa Minha Vida – FAR em Rio Branco

Publicados

5 de novembro de 2025

Tudo Sobre Política II

Os secretários Quedinei Correia, do Planejamento, e Néia Araújo, da Licitação, participaram em Rio Branco de uma reunião com a equipe técnica da SEHURB, representada por Daiana Iasmin, Chefe do Departamento de Projetos, e Jair Roberto.

O encontro teve como pauta o detalhamento do projeto Minha Casa Minha Vida – FAR, iniciativa do Governo Federal que visa viabilizar a construção de moradias para famílias de baixa renda. Em Assis Brasil, o projeto encontra-se atualmente na fase de elaboração, preparando-se para que empresas interessadas possam concorrer à execução das obras.

A participação dos secretários reforça o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil em garantir habitação digna para a população, acompanhando de perto as etapas de planejamento e licitação, e assegurando que todos os procedimentos legais e técnicos sejam cumpridos.

O projeto promete transformar o cenário habitacional do município, trazendo novas oportunidades e qualidade de vida para as famílias beneficiadas.

Prefeito Jerry Correia intensifica agenda em Brasília e busca investimentos estratégicos para Assis Brasil
Tudo Sobre Política II

Prefeitura de Epitaciolândia promove reunião de acolhimento com mães atípicas para fortalecer a rede de apoio

Publicados

15 minutos atrás

em

5 de novembro de 2025

Por

A Prefeitura de Epitaciolândia promoveu uma importante reunião com as mães atípicas do município, em um momento marcado pela empatia, escuta ativa e diálogo aberto. O encontro teve como principal objetivo ouvir as demandas dessas famílias, discutir melhorias no atendimento e fortalecer as ações voltadas à inclusão e ao acompanhamento contínuo de crianças com necessidades específicas.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em desenvolver políticas públicas que promovam o acolhimento e a valorização das famílias que enfrentam desafios diários na busca por mais qualidade de vida e acesso aos serviços públicos. O espaço foi pensado para promover o compartilhamento de experiências, a troca de informações e o apoio mútuo, fortalecendo a rede de cuidado e proteção no município.

Participaram do encontro o prefeito Sérgio Lopes, o vice-prefeito e secretário municipal de saúde Sérgio Mesquita, e a vereadora Eliade Silva, que destacaram a importância de manter o diálogo permanente com as famílias e de ampliar as ações voltadas à inclusão social.

Com esse momento de acolhimento, a gestão reafirma o compromisso com uma Epitaciolândia mais humana, inclusiva e comprometida com o bem-estar de todas as famílias.

Epitaciolândia sedia Caravana do TEA e reforça compromisso com a Educação Inclusiva no município
POLÍTICA

Política3 horas atrás

Silêncio dos Bestene Sobre Mailza 2026 Expõe Estratégia para Assumir a Prefeitura com Eventual Renúncia de Bocalom ao Disputar o Governo

Para a família Bestene, parece ser mais vantajoso abandonar o projeto Mailza 2026 e torcer pela renúncia de Bocalom. É...
Política4 horas atrás

Padeiro é alvo de críticas após população madrugar em filas humilhantes para receber sacolão entregue pela nora e secretária de Assistência Social

Fila de madrugada, poucas fichas e humilhação: população do Bujari denuncia descaso da Prefeitura e da Secretaria de Assistência Social....
Política17 horas atrás

Vereador André Kamai expõe gasto de R$ 4 milhões em enfeites e acusa Bocalom de promover a maior ‘farra’ com dinheiro público do ano

A farra de Natal de Bocalom custa caro ao povo de Rio Branco”, denuncia Kamai sobre gastos milionários – Foto: ...

POLÍCIA

Polícia3 dias atrás

Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar

Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
Polícia6 dias atrás

Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria no Juruá e cumprem 28 mandados judiciais

Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria e miram organização criminosa no Juruá. Foto: Assessoria O Grupo de Atuação Especial...
Polícia1 semana atrás

Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul

Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...

EDUCAÇÃO

Educação2 minutos atrás

Equipe Multidisciplinar da educação de Brasiléia participa de capacitação sobre mediação de conflitos escolares

(Verônica Rodrigues) – O Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação (CAOPEDUC) promoveu, nesta quarta-feira (5), uma roda de...
Educação6 dias atrás

Encontro Pedagógico da Educação Infantil do município fortalece práticas pedagógicas em Cruzeiro do Sul

(Assessoria) – Um Encontro Pedagógico realizado nesta quarta-feira, 29, no Educandário, reuniu a equipe da Educação Infantil da Prefeitura de...
Educação6 dias atrás

Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes Incentiva Imaginação Infantil com o Projeto “Conto de Fadas

Creche Municipal Ranalaires desenvolve Projeto Conto de Fadas (Assessoria) – A Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes desenvolve o Projeto...

CONCURSO

Concurso2 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso2 meses atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso2 meses atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte4 horas atrás

Com o objetivo de preservar o gramado do Cruzeirão jogos são suspensos temporariamente em Cruzeiro do Sul

A partir desta terça-feira, 4, os jogos estão suspensos temporariamente no Estádio O Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul. A medida...
Esporte22 horas atrás

Brasiléia sedia o II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 e celebra encontro de inclusão, talentos locais e superação

II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 reúne inclusão, talento e emoção em Brasiléia. O município de Brasiléia foi palco, neste...
Esporte4 dias atrás

Prefeitura de Assis Brasil da início ao Campeonato da primeira Divisão e incentiva o esporte no município

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, realizou na noite desta sexta-feira (31) a abertura...

