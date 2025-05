Secretário de Educação de Porto Walter, Ericsson Araújo, é reeleito vice-presidente da Undime no Acre

O prefeito Jerry Correia esteve no Ramal do Recife acompanhando de perto os trabalhos de reabertura e melhorias que estão sendo realizados. O ramal, que concentra um grande número de moradores, está recebendo atenção especial da gestão municipal, principalmente nos trechos considerados mais críticos.

Durante a visita, o prefeito participou de uma reunião com a comunidade, acompanhado do secretário municipal de Agricultura e Infraestrutura Rural José Ferreira, de vereadores e do presidente da Amopreab, Wendel Araújo. O encontro teve como objetivo ouvir as demandas dos moradores e alinhar ações que possam garantir melhores condições de acesso e mobilidade para todos.

“É um ramal com muitos moradores e muitos problemas também. Mas este ano estamos atuando em parceria com a comunidade, ouvindo as necessidades e trabalhando para resolver os pontos mais críticos”, destacou o prefeito.

Um dos trechos que está recebendo uma intervenção inédita é a conhecida “Ladeira da Igreja”, que há anos representa um desafio para os moradores. Agora, com o trabalho que está sendo realizado, a expectativa é que a trafegabilidade melhore de forma significativa.

“A população é quem mais ganha com essas melhorias. Estamos fazendo o possível para garantir resultados duradouros e, com união, vamos avançar ainda mais”, completou Jerry Correia.

A Prefeitura de Assis Brasil segue firme no compromisso de levar desenvolvimento às comunidades rurais, com obras e ações que fazem a diferença no dia a dia da população.