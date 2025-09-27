Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Secretaria de Saúde e Conselho Municipal de Porto Walter realizam 6ª conferência de saúde com foco na atenção primária

Publicados

26 de setembro de 2025

Tudo Sobre Política II

A Prefeitura de Porto Walter, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal, realizou nesta sexta-feira, 26 de setembro, a 6ª Conferência Municipal de Saúde, no Centro Cultural Zeinar Gomes. O evento reuniu gestores, profissionais da área, representantes de entidades e a população em geral para debater os rumos da saúde no município.

Com o tema “Atenção Primária à Saúde como Ordenadora do Cuidado”, a conferência promoveu reflexões sobre os avanços e desafios da rede de atenção básica, apontando caminhos para melhorar a qualidade do atendimento à população.

Durante a programação, foram discutidas propostas voltadas para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) em nível local, com foco na prevenção, humanização do atendimento e ampliação dos serviços oferecidos.

A Secretária de Saurá reforçou que a participação popular é fundamental para garantir avanços: “Cada sugestão e cada voz têm peso na construção de uma saúde mais acessível e de qualidade. A Atenção Primária deve ser fortalecida, pois é a porta de entrada do SUS e o elo mais próximo com o cidadão”, disse Ana Flávia Melo.

Propaganda

Tudo Sobre Política II

Prefeitura de Cruzeiro do Sul entrega mais de 5 mil galões de água potável para moradores do Bairro Miritizal

Publicados

11 minutos atrás

em

26 de setembro de 2025

Por

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Coordenação de Defesa Civil com o apoio do Corpo de Bombeiros continua a entrega de galões de água potável para mais de 3 mil famílias dos Bairros Miritizal de Cima e de Baixo afetadas pela enchente de 2025.

Somente nesta semana mais de 5 mil galões de água potável de 5 litros já foram distribuídos, contemplando as famílias atingidas pelas cheias .A demora para a distribuição segundo Iranilson Nery, Agente da Defesa Civil do município, se deu pela pela espera da liberação dos recursos por parte do Governo Federal, que reconheceu o Estado de Emergência decretado pelo prefeito Zequinha Lima, durante o período de enchentes ,através do Ministério da Integração e Desenvolvimento Social.

Em 2025, o Rio Juruá atingiu a cota de 13,70 metros, afetando mais de 10 mil pessoas em 12 bairros e comunidades ribeirinhas.

Iranilson cita que os recursos do Governo Federal ainda estão sendo liberados e que a gestão do Prefeito Zequinha continua auxiliando as famílias afetadas pela enchente de 2025.

