Secretaria de Saúde e Conselho Municipal de Porto Walter realizam 6ª conferência de saúde com foco na atenção primária

A Prefeitura de Porto Walter, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal, realizou nesta sexta-feira, 26 de setembro, a 6ª Conferência Municipal de Saúde, no Centro Cultural Zeinar Gomes. O evento reuniu gestores, profissionais da área, representantes de entidades e a população em geral para debater os rumos da saúde no município.

Com o tema “Atenção Primária à Saúde como Ordenadora do Cuidado”, a conferência promoveu reflexões sobre os avanços e desafios da rede de atenção básica, apontando caminhos para melhorar a qualidade do atendimento à população.

Durante a programação, foram discutidas propostas voltadas para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) em nível local, com foco na prevenção, humanização do atendimento e ampliação dos serviços oferecidos.

A Secretária de Saurá reforçou que a participação popular é fundamental para garantir avanços: “Cada sugestão e cada voz têm peso na construção de uma saúde mais acessível e de qualidade. A Atenção Primária deve ser fortalecida, pois é a porta de entrada do SUS e o elo mais próximo com o cidadão”, disse Ana Flávia Melo.