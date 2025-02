Secretaria de Educação e Coordenadores de Epitaciolândia participam do lançamento do Edital do Programa MENTES AZUIS

Nesta quarta-feira, 19, a Secretária de Educação, Eunice Maia Gondim, acompanhada da Coordenadora de Educação Especial, Sandra Ribeiro Saraiva e da Assistente Social, Luziane Oliveira, participou de uma reunião conduzida pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (FAPAC) na pessoa do Presidente Moisés Diniz e da Coordenadora do Programa, Zenilda Leão. O encontro teve como objetivo a divulgação do edital do Programa MENTES AZUIS, que concederá bolsas a mães atípicas.

O Programa MENTES AZUIS é uma iniciativa pioneira no Estado do Acre, viabilizada por meio de emendas dos deputados Eduardo Veloso e Antônia Lúcia, com o apoio da Vice-Governadora Mailza Gomes e em parceria com as prefeituras.

Nesta primeira etapa, as inscrições serão destinadas exclusivamente às mães atípicas de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou deficiência intelectual, sendo obrigatória a apresentação de laudo médico para comprovação.

Cada beneficiária receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 300,00. As inscrições terão início hoje, dia 20 de fevereiro, e seguirão até 28 de fevereiro. As inscrições serão realizadas presencialmente na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Madre Paulina, no bairro Aeroporto.

As interessadas devem apresentar seus documentos pessoais e o laudo médico do filho e procurar a Assistente Social Luziane Oliveira ou a Coordenadora de Educação Especial Sandra Saraiva para formalizar a inscrição.