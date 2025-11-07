Tudo Sobre Política II
Secretaria de Assistência Social de Cruzeiro do Sul participa de capacitação sobre Orçamento da Criança e Adolescente
Tudo Sobre Política II
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, participou nesta quinta-feira, 6, da capacitação para a implementação do Comitê de Apuração do Orçamento da Criança e do Adolescente -OCA no município, bem como a apresentação do Serviço Família Acolhedora. O evento foi realizado no auditório da Defensoria Pública com objetivo fortalecer as políticas públicas voltadas para a proteção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes no município.
O encontro contou com a presença de representantes das Secretarias Estadual e Municipal de Assistência Social, dos Ministérios Públicos Estadual e Federal e da Fundação Abrinq, por meio do Centro de Estudos da Procuradoria de Assistência Municipal -CEPAM.
De acordo com Regiane Oliveira, do governo do Estado e uma das palestrantes do evento, o objetivo da ação é dar continuidade à implantação do OCA, metodologia da Fundação Abrinq que permite acompanhar os gastos públicos destinados à infância e adolescência.
“O Orçamento Criança e Adolescente é uma ferramenta que traz mais transparência à gestão, permitindo identificar onde o dinheiro público está sendo aplicado. Isso contribui diretamente para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes, reduzindo indicadores como mortalidade infantil, gravidez na adolescência e evasão escolar”, destacou Regiane.
Representando a Secretaria Municipal de Assistência Social de Cruzeiro do Sul,Cíntia Sampaio, coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social -CREAS, ressaltou a importância da iniciativa para fortalecer os programas desenvolvidos pelo município.
“Essa capacitação vem de encontro à preocupação que a nossa secretária Milca Santos tem demonstrado desde o início do ano, com foco na revisão orçamentária e na execução de projetos como o Família Acolhedora. Quem ganha com tudo isso são as nossas crianças e adolescentes, que terão acesso a um atendimento mais humano, seguro e qualificado”, afirmou.
Tudo Sobre Política II
Em Brasília, prefeito Jerry Correia viabiliza cerca de R$ 20 milhões em emendas parlamentares para 2026
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, encerrou uma intensa agenda em Brasília com um resultado expressivo: a viabilização de aproximadamente R$ 20 milhões em emendas parlamentares para o exercício de 2026. Os recursos serão destinados a áreas estratégicas do município, como infraestrutura urbana e rural, saúde, educação, assistência social, esporte e desenvolvimento da agricultura.
Durante os dias de agenda, o prefeito foi recebido por todos os deputados federais e senadores que estavam na capital federal. Em cada encontro, Jerry apresentou projetos, propostas e planos estruturantes que visam melhorar a qualidade de vida da população e apoiar o crescimento sustentável de Assis Brasil.
“Nós estamos encerrando essa agenda com a sensação de dever cumprido. Conseguimos garantir o compromisso da bancada com investimentos que vão transformar a realidade do nosso município. Assis Brasil tem projetos, tem planejamento e tem gestão.” Destacou o prefeito.
Entre as propostas apresentadas, estão investimentos em pavimentação e infraestrutura, ampliação de serviços de saúde, fortalecimento de ações para comunidades tradicionais, melhorias em prédios públicos e apoio a projetos de desenvolvimento social e econômico.
A Prefeitura de Assis Brasil segue trabalhando com planejamento e diálogo, reafirmando o compromisso de buscar recursos e parcerias para que obras, programas e políticas públicas continuem chegando a quem mais precisa.
Em Brasília, prefeito Jerry Correia viabiliza cerca de R$ 20 milhões em emendas parlamentares para 2026
ABDI e IFAC iniciam construção do primeiro Laboratório de Agricultura 4.0 e prometem revolucionar a análise de solos no Acre
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, reencontra ícones do esporte acreano no Florestão e reafirma compromisso com o futuro do futebol do Acre
Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia
Prefeitura de Rodrigues Alves inicia busca ativa e atualização vacinal no Centro de Convivência do Idoso
POLÍTICA
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, reencontra ícones do esporte acreano no Florestão e reafirma compromisso com o futuro do futebol do Acre
No Florestão, Jorge Viana revive memórias e reafirma compromisso com o futebol acreano O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, viveu...
Padeiro prometeu recursos e máquinas, mas quem trabalha é o povo: Moradores do Ramal da Madá se viram para não ficar isolados
A paciência dos moradores do Ramal da Madá, na região do Espinhara, em Bujari, chegou ao limite. Cansados de esperar...
Milhões Desviados e Benefícios à Família Câmara: CPMI Expõe Ligações Suspeitas Entre Silas Câmara, Parentes e o Esquema do INSS
Rastro de Dinheiro Liga Silas Câmara e Parentes a Esquema Fraudulento – Foto: Reprodução Envolvido em um dos maiores escândalos...
POLÍCIA
Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia
Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria no Juruá e cumprem 28 mandados judiciais
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria e miram organização criminosa no Juruá. Foto: Assessoria O Grupo de Atuação Especial...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Brasiléia realiza segunda reunião com pais da Educação Especial para fortalecer parceria entre família e escola
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu a segunda reunião com os pais de alunos...
Equipe Multidisciplinar da educação de Brasiléia participa de capacitação sobre mediação de conflitos escolares
(Verônica Rodrigues) – O Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação (CAOPEDUC) promoveu, nesta quarta-feira (5), uma roda de...
Encontro Pedagógico da Educação Infantil do município fortalece práticas pedagógicas em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – Um Encontro Pedagógico realizado nesta quarta-feira, 29, no Educandário, reuniu a equipe da Educação Infantil da Prefeitura de...
CONCURSO
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
ESPORTE
Com o objetivo de preservar o gramado do Cruzeirão jogos são suspensos temporariamente em Cruzeiro do Sul
A partir desta terça-feira, 4, os jogos estão suspensos temporariamente no Estádio O Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul. A medida...
Brasiléia sedia o II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 e celebra encontro de inclusão, talentos locais e superação
II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 reúne inclusão, talento e emoção em Brasiléia. O município de Brasiléia foi palco, neste...
Prefeitura de Assis Brasil da início ao Campeonato da primeira Divisão e incentiva o esporte no município
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, realizou na noite desta sexta-feira (31) a abertura...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque4 dias atrás
Escândalo no Governo: Gladson Cameli entrega contrato de R$ 2,1 milhões a empresa de informática da Bahia para fornecer marmitex
-
Polícia5 dias atrás
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
-
Política Destaque7 dias atrás
PT-AC anuncia ação judicial contra Ulysses Araújo e acusa deputado bolsonarista de fabricar mentiras para atacar ex-governadores
-
Política4 dias atrás
Superintendente do Incra, Márcio Alecio, anuncia grande Mutirão de Documentação da Trabalhadora Rural em Marechal Thaumaturgo e Porto Walter