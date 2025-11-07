Secretaria de Assistência Social de Cruzeiro do Sul participa de capacitação sobre Orçamento da Criança e Adolescente

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, participou nesta quinta-feira, 6, da capacitação para a implementação do Comitê de Apuração do Orçamento da Criança e do Adolescente -OCA no município, bem como a apresentação do Serviço Família Acolhedora. O evento foi realizado no auditório da Defensoria Pública com objetivo fortalecer as políticas públicas voltadas para a proteção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes no município.

O encontro contou com a presença de representantes das Secretarias Estadual e Municipal de Assistência Social, dos Ministérios Públicos Estadual e Federal e da Fundação Abrinq, por meio do Centro de Estudos da Procuradoria de Assistência Municipal -CEPAM.

De acordo com Regiane Oliveira, do governo do Estado e uma das palestrantes do evento, o objetivo da ação é dar continuidade à implantação do OCA, metodologia da Fundação Abrinq que permite acompanhar os gastos públicos destinados à infância e adolescência.

“O Orçamento Criança e Adolescente é uma ferramenta que traz mais transparência à gestão, permitindo identificar onde o dinheiro público está sendo aplicado. Isso contribui diretamente para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes, reduzindo indicadores como mortalidade infantil, gravidez na adolescência e evasão escolar”, destacou Regiane.

Representando a Secretaria Municipal de Assistência Social de Cruzeiro do Sul,Cíntia Sampaio, coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social -CREAS, ressaltou a importância da iniciativa para fortalecer os programas desenvolvidos pelo município.

“Essa capacitação vem de encontro à preocupação que a nossa secretária Milca Santos tem demonstrado desde o início do ano, com foco na revisão orçamentária e na execução de projetos como o Família Acolhedora. Quem ganha com tudo isso são as nossas crianças e adolescentes, que terão acesso a um atendimento mais humano, seguro e qualificado”, afirmou.