Sebrae promove I Encontro Técnico de Prefeitos e Prefeitas pelo Desenvolvimento no Acre

Evento reuniu os 17 representantes municipais do Acre para alinhar ações estratégicas de desenvolvimento – Foto: Assessoria

Com o objetivo de fortalecer a articulação entre as prefeituras e o sistema Sebrae, foi realizado nesta sexta-feira, 11 de abril, o I Encontro Técnico de Prefeitos e Prefeitas pelo Desenvolvimento Local, promovido pelo Sebrae no Acre, em parceria com o Governo do Estado do Acre e a Associação dos Municípios do Acre (AMAC). O evento reuniu 17 representantes dos municípios acreanos para dialogar sobre estratégias de desenvolvimento local.

A iniciativa teve como foco a apresentação das propostas e ações que o Sebrae pretende executar nos municípios durante o novo ciclo de gestão (2025-2028), além de promover um espaço de escuta ativa, em que os gestores municipais puderam compartilhar demandas e sugestões com vistas à construção de um plano de atuação mais alinhado com as realidades locais.

Para o presidente da AMAC, Sebastião Bocalom, o encontro representa uma importante oportunidade de aproximação entre os municípios e o Sebrae. “Fortalecer essa parceria com o Sebrae é essencial para que os municípios tenham mais acesso a conhecimento, inovação e apoio ao empreendedorismo local”, destacou Bocalom.

Um dos momentos de destaque do encontro foi a assinatura dos termos de adesão ao Programa Cidade Empreendedora, que marca o início de uma nova etapa na atuação conjunta entre o Sebrae e os municípios acreanos.

Segundo o Gerente do Sebrae, Marcelo Macedo, a adesão dos municípios é um passo fundamental para a implementação efetiva da iniciativa no estado. “A adesão dos municípios demonstra o compromisso com o desenvolvimento local e garante que as ações do programa sejam implementadas de forma alinhada com as realidades de cada região. A partir daqui o próximo passo é fortalecer a articulação com as prefeituras e colocar em prática as soluções que vão beneficiar diretamente os pequenos negócios”, afirmou.

O diretor-superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, destacou o papel estratégico dos prefeitos na construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento local. “Esse encontro é uma demonstração do compromisso do Sebrae com os gestores públicos e com o fortalecimento da economia local. Ao reunir os representantes municipais, conseguimos alinhar nossas ações de forma mais precisa e eficaz, respeitando as particularidades de cada região. O Sebrae está pronto para ser parceiro dos municípios na promoção de um ambiente mais empreendedor, sustentável e inovador”, afirmou Lameira.

Participaram do evento os representantes dos municípios de Acrelândia, Assis Brasil, Bujari, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri.

Sobre o Programa Cidade Empreendedora

O Cidade Empreendedora é um programa do Sebrae voltado a gestores públicos comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico de seus municípios. A iniciativa atua de forma sistêmica junto ao poder público, promovendo uma gestão mais eficiente, ágil e alinhada à agenda de desenvolvimento local.

Por meio do programa, o Sebrae apoia os municípios na estruturação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento do ambiente de negócios, à inclusão produtiva, ao estímulo ao empreendedorismo e à formação de capital social, contribuindo para uma economia mais equilibrada, colaborativa e sustentável.