Rodrigues Alves tem a segunda melhor gestão educacional do Acre dentre os municípios com até 30 mil habitantes 

Assessoria – Nesta sexta-feira, 10, o Prefeito Zequinha Lima, acompanhado do Presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Deputado Nicolau Júnior, na presença da Secretária Estadual de Educação, Socorro Nery, assinou um convênio para repasse imediato do valor de R$250 mil para Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

O valor é fruto de emenda do Deputado Estadual Nicolau Júnior, e deve ser empregado em 2022 para contemplar atividades esportivas em várias categorias, com foco no futebol. Ao tomar conhecimento do investimento, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou o planejamento para aplicação dos recursos.

De acordo com o prefeito Zequinha Lima, os valores vão contemplar todas as equipes da 1ª e 2ª divisão do futebol cruzeirense com uniformes, bolas, equipamentos para treinos, além de troféus e medalhas para os campeões das competições que serão promovidas ano que vem.

“Parabenizo o deputado Nicolau pela arrojada iniciativa. Fortalecer o esporte é renovar as esperanças de milhares de pessoas, principalmente nossos jovens”, disse Socorro Neri.

O presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior destacou a importância do investimento para a cidade.

“Esse reforço para o esporte de Cruzeiro do Sul é mais que uma obrigação nossa. Vai ajudar nossos conterrâneos que tanto precisam de incentivos”, observou.

O prefeito Zequinha Lima agradeceu as constantes parcerias com a Assembleia Legislativa do Acre, em especial o empenho do deputado Nicolau, que é cruzeirense.

“Fico feliz em saber que a gente tem um deputado esportista. Nicolau é um irmão que a política me deu. Quero agradecer porque havia uma expectativa muito grande. Esse investimento nunca aconteceu em Cruzeiro do Sul. Vamos contemplar todas as equipes e escolhidas da nossa cidade, dando um incentivo sólido para nossos esportistas”, garantiu disse o prefeito.

