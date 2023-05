Rodrigues Alves sedia III Fórum do Lider Juruá idealizado pelo Sebrae com o apoio da Prefeitura do município

O município de Rodrigues Alves sediou dias 04 e 05 do mês corrente, o III Fórum Líder Juruá, evento organizado pelo SEBRAE, em parceria, com a Prefeitura.

O projeto é uma iniciativa do SEBRAE no Acre, e tem o objetivo de construir uma agenda de desenvolvimento para a região, a partir de encontros de líderes do setor público, privado e terceiros setor.

O projeto LIDER é desenvolvido pela unidade de Desenvolvimento do ambiente de negócios(DAN), do Sebrae, e já atendeu, além do Juruá, as regionais Purus, Tarauacá / Envira e Alto Acre.

O Município de Rodrigues Alves em nome do prefeito Jailson Amorim agradeceu pela a presença dos Líderes dos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio lima, Porto Walther e Marechal Thaumaturgo e fica a disposição para eventuais parcerias.

O evento contou com a presença do Prefeito em exercício, Pr. Nilson Magalhães, dos vereadores, Tiago Matos ( presidente da Câmara), Neto Queiroz e Margila, do gerente do Sebrae regional, Jairo Negreiros, do Marcus Maciente e do Sargento Raimundo Sampaio com os alunos da Guarda Mirim.