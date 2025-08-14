Rodrigues Alves fortalece parceria com Defesa Civil e recebe EPIs para prevenção e combate a incêndios

(Assessoria) – A prefeitura de Cruzeiro do Sul repassou R$ 100 mil para a Casa terapêutica Reviver, localizada na comunidade Pentencoste, que atua na recuperação de dependentes químicos. O valor será utilizado para melhorias do espaço que atualmente atende 28 homens. O termo de cooperação foi assinado nesta quarta-feira,14, pelo prefeito Zequinha Lima, deputado federal Eduardo Veloso, autor da emenda que garantiu os recursos, e o diretor da instituição,pastor Elians Monteiro.

Ele destacou a importância das parcerias para a continuidade das ações junto ao seu público alvo. “A importância dessa assinatura, dessa parceria, dessa emenda não tem nem como mensurar, porque vai nos proporcionar mais dignidade. Nesse momento não só atuamos na área do SUS como do SUAS e tendo o apoio da prefeitura, dos parlamentares nos ajudando, fomentando, direcionando o recurso necessário, nós estaremos não só implementando as políticas da área como efetivando-as e isso repercute para o bom andamento da saúde e do social no nosso município assistindo de forma bem melhor a comunidade, as famílias e de forma individual o nosso residente. Isso é política pública em tempo real.”

O deputado federal Eduardo Veloso, agradeceu o prefeito Zequinha pelo olhar especial às causas sociais e enfatizou que continuará destinando recursos para essa área. “Nós ficamos muito grato ao prefeito Zequinha pelo olhar especial às causas e essa parceria com o deputado Clodoaldo, de estarmos olhando para aquelas pessoas que às vezes não tem uma esperança, são pessoas que vêm das drogas, que vêm da rua, que têm o alcoolismo, e aqui elas passam a ter uma esperança de um futuro melhor. É para isso que estamos trabalhando, sao 100 mil reais que vai poder contribuir com o bem-estar desses 28 homens que estão aqui.”

O prefeito Zequinha Lima disse que a prefeitura tem um convênio com a casa terapêutica e o valor de 100 mil reais, fruto de emenda parlamentar, é importante para o custeios da instituição.

“A Casa Reviver exerce um papel fundamental de trazer as pessoas de volta para suas famílias, para a sociedade. A gente tem um convênio, mas não é suficiente para manter a casa, então a gente procura buscar parceiros e o deputado federal Eduardo Veloso é um parceiro. Hoje nós estamos aqui assinando o termo de cooperação onde nós estamos repassando esse recurso que a casa possa administrar, para reforçar o seu trabalho e possa continuar cada vez mais esse serviço de busca ativa para tentar trazer as pessoas que estão nessa situação para serem recuperadas e serem devolvidas para suas famílias”, destacou o prefeito Zequinha.

Participaram do ato de assinatura a vice prefeita Delcimar Leite, o deputado estadual Clodoaldo Rodrigues, secretários do município, vereador Keleu, pessoas internadas no local e familiares.

O deputado estadual Clodoaldo Rodrigues, destacou que seu mandato é voltado para as ações sociais.

“A gente assumiu um compromisso no nosso mandato desde o início de cuidar de pessoas. Temos uma parceria com o Eduardo Veloso que a gente procura se aproximar o máximo para atender necessidade, principalmente dessas clínicas terapêuticas, as áreas sociais. Nós já colocamos aqui em Cruzeiro do Sul mais de três milhões para a área social”, pontuou.