Rio Juruá ultrapassa cota de alerta e prefeito determina monitoramento de áreas de risco em Porto Walter

Cerca de 25 famílias da Comunidade Formigueiro, no Rio Juruá Mirim, na zona rural de Porto Walter, foram contempladas com água na torneira graças a entrega do Sistema de Abastecimento feito neste domingo (09), pelo Prefeito César Andrade.

Desde o início da administração, já haviam sido entregues outros dois sistemas nas Comunidade Esperança e Novo Horizonte, e nos últimos dias o gestor expediu duas ordens de serviços para construir outros dois nas comunidades Nazaré e Bananalzinho.

Seu Zezinho do Formigueiro, como é conhecido, sabe bem como a realidade era difícil, e conta que o sistema de água mudará a vida de quem vive na localidade.

“Era difícil a gente carregar água do rio na cabeça até em casa ou puxar no mergulhão. Agora é só abrir a torneia que tem água caindo na pia, limpa e saudável. Água é saúde e vida”, comemora ele.

O gestor, acompanhado pelo vice Guarsônio Melo, pelo Deputado Federal Zezinho Barbary, vereadores e secretários, reforça a necessidade de investir na qualidade de vida da população ribeirinha. “Estamos se esforçando para ampliar no maior número possível o atendimento com água tratada nas comunidades rurais e ribeirinhas. Um gestor tem que ver o município na totalidade. Não se pode olhar apenas para a cidade”, frisa.

Um aspecto importante desde que está à frente do executivo é que todos os sistemas de água geridos pelo município garantem água de qualidade e sem custo para a população beneficiada.

O Deputado Federal Zezinho Barbary, se mostrou solicito em atender às demandas do Prefeito César Andrade. “Meu mandato está à disposição para Porto Walter e o Acre seguir avançando”, destaca.

Além do abastecimento construído, a Prefeitura construiu 770 metros de rede d’água para ligar as residências a adutora, que foi construída com recursos destinados pela ex-deputada Mara Rocha no valor de R$250 mil reais.

Para comemorar a nova conquista com os moradores o Prefeito César Andrade autorizou a realização de um torneio masculino e feminino com premiação para o 1º, 2º e 3º lugar em ambas as modalidades. Foi servido um churrasco e ofertado atendimento de saúde com vacinação, confecção de próteses dentárias e exames para malária aos moradores da Comunidade Bahia e Formigueiro.