Regularização fundiária em Cruzeiro do Sul vai garantir Títulos de terrenos registrados em cartório

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul em parceria com o Governo do Estado está realizando o cadastro para a regularização fundiária dos terrenos de seis bairros do município. Até o próximo dia 13, sexta-feira os interessados deverão procurar a sede da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, no Bairro do Miritizal entre 08h à 12h e de 14hrs à 17hrs.

Nesta etapa os bairros contemplados são Saboeiro, Cohab, Cruzeirinho Novo, Manoel Terça, Remanso e Nossa Senhora das Graças.

Mais de mil pessoas compareceram para regularizar seus terrenos e ter acesso ao Título da terra. No total mais de 3.500 moradores serão beneficiados com o título registrado em cartório.

De acordo com Sailane Amorim, coordenadora da ação, até o momento a procura está abaixo do esperando.

“A procura ainda está um pouco lenta, estamos aguardando mais pessoas que possam procurar esse atendimento. É uma oportunidade única, porque após esse cadastramento vai demorar um pouco para voltar novamente a ter esse cadastro”, conta.

Para a moradora do Bairro do Saboeiro Ivina Melo, esse é o momento de aproveitar e regularizar seu terreno e valorizar ainda mais sua terra.

“São serviços bastante caros, então tirei um tempinho, fiquei na fila, aguardei e agora estou aproveitando essa oportunidade para regularizar meu terreno que será ainda mais valorizado.”

Valéria Messias, Diretora de Tributos e Finanças convidou os moradores a fazer seu cadastro e ressaltou os benefícios.

“O prefeito Zequinha Lima, preocupado em ter uma regularização fundiária de qualidade para os nossos munícipes, fez essa parceria com o Governo do Estado. Então convidamos todos os moradores dos bairros Remanso, Nossa Senhora das Graças, Coab, Manoel Terças, Cruzeirinho Novo e Saboeiro para virem até a prefeitura, situada no Miritizal para fazer a regularização fundiária dos seus imóveis. É importante você ter a carta do seu terreno, você consegue fazer até um empréstimo. Esse é um serviço caro que estamos ofertando gratuitamente”, explica Valéria.

Os interessados deverão levar copias dos seguintes documentos: