Ramal do 88 recebe melhorias em ação conjunta entre Prefeitura de Assis Brasil e Governo do Estado

Prefeito Jerry Correia esteve presente no ramal do 88 acompanhando de perto os serviços de recuperação e melhorias que estão sendo realizados no local. A ação é fruto de uma importante parceria entre o Governo do Estado do Acre, por meio do DERACRE, a Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores, representada pelo vereador Gilsim e os próprios moradores da comunidade.

Durante a visita, o prefeito Jerry Correia agradeceu o empenho de todos os envolvidos, em especial ao DERACRE, à presidente do órgão, Sula, e ao encarregado da regional, Luiz, que não têm medido esforços para garantir que o trabalho seja executado com qualidade.

“Agradeço ao nosso governador Gladson Cameli, que tem investido na zona rural através da Operação Verão 2025. Também deixo meu reconhecimento ao nosso secretário de Agricultura, Zé do Posto, que está liderando com muita dedicação essa frente de trabalho nos ramais”, destacou o prefeito.

Os serviços visam garantir o direito de ir e vir das famílias que vivem no campo, promovendo mais dignidade, segurança e qualidade de vida. A população local tem sido parte essencial do processo, colaborando com o que é possível e acolhendo as equipes de trabalho.

“Juntos somos mais fortes. Essa união entre poder público e comunidade é o que faz a diferença. Quem ganha com tudo isso é o povo de Assis Brasil”, finalizou o prefeito.