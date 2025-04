Promovida pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Feira Arte da Floresta tem vendas, educação e conscientização

(Assessoria) – A Feira Arte da Floresta, promovida pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, foi além da venda de móveis de madeira. Recebeu os alunos das escolas Craveiro Costa e Flodoardo Cabral, que participaram de uma palestra sobre a tradição moveleira do município e o funcionamento do Polo, localizado no Industrial.

A feira também contou com ações de conscientização, com a presença do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor -Procon e do Serviço Social da Indústria -SESI,que ofereceu cursos gratuitos de qualificação e aperfeiçoamento profissional em diversas áreas.

Janaína Terças, secretária responsável pela pasta, ressaltou a relevância do evento. “A feira é fundamental porque conecta a sociedade. Ela não é apenas uma vitrine para os nossos móveis, mas também representa uma parte significativa da história local. Por isso, trouxemos os alunos para conhecer um pouco mais, enquanto proporcionamos aos nossos moveleiros oportunidades de qualificação”, afirmou.

A feira encerra suas atividades nesta sexta-feira, dia 4, com funcionamento a partir das 8h30. O cronograma inclui visitas de escolas locais até às 10h, exposição e vendas das 10h às 21h, música ao vivo e praça de alimentação com Economia Solidária das 18h às 20h30, e o encerramento do evento previsto para às 21h.