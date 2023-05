Projeto Saúde Redes realiza primeira ação de fortalecimento do programa no município de Assis Brasil

Iniciou em Assis Brasil o Programa “Saúde Redes” , executado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz com o intuito de aprimorar a governança e a organização das redes de atenção à saúde em municípios de pequeno porte, além de qualificar as ações de gestão e fortalecimento do processo de regionalização.

No final do mês de março de 2023, o programa foi lançado de forma oficial para a regional do Alto Acre. Na ocasião o prefeito Jerry Correia destacou que a adesão ao programa Saúde Redes enchia de esperanças os prefeitos do Alto Acre diante dos desafios no tocante a saúde.

O projeto conta com a parceria do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), e foi desenvolvido e demandado pelo Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde (Conasems). No Acre, o projeto conta com a colaboração do Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) e com os municípios participantes da regional do Alto Acre.

Para Karen Rocha, coordenadora das oficinas do Saúde Redes, serão feitas duas oficinas de forma presencial nas regiões em que o programa está sendo implementado, e depois as equipes de saúde serão monitoradas durante o período de inspeção para em seguida passar a uma nova etapa do programa.

Karem lembra ainda que essa experiência do Saúde Redes, teve origem no Paraná e tem se estendido a outros estados. “Agora com o apoio do Hospital Oswaldo Cruz e do Proadi-SUS, que é esse programa que apoia as iniciativas voltadas para o fortalecimento do SUS, nós estamos trazendo e começaremos aqui no Acre”, diz ela.