Projeto do Jovem Aprendiz Municipal é aprovado na Câmara e aguarda sanção do prefeito César Andrade

A Prefeitura de Porto Walter celebrou um avanço significativo nas políticas públicas voltadas à juventude. O Projeto de Lei que institui o Programa Jovem Aprendiz Municipal, apresentado pelo Poder Executivo e elaborado pela Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), foi aprovado pela Câmara de Vereadores nesta quinta-feira (13) e agora segue para sanção do prefeito César Andrade.

A iniciativa atende a uma das metas do Selo UNICEF e reforça o compromisso do município com a formação profissional de adolescentes e jovens. O programa garantirá aos estudantes a oportunidade do primeiro emprego, unindo formação teórica, capacitação e prática profissional nas repartições públicas e instituições parceiras.

De acordo com o prefeito César Andrade, o projeto foi construído para ampliar as oportunidades da juventude local, oferecendo condições reais para que os jovens desenvolvam competências e ingressem de maneira mais preparada no mercado de trabalho.