Projeto da Prefeitura de Cruzeiro do Sul garante acompanhamento assistencial a idosos

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, juntamente com sua comitiva, participou do seminário promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE Acre), realizado nesta segunda-feira, 24, em Brasileia. O evento teve como objetivo aprimorar a gestão pública, oferecendo orientações e capacitação sobre boas práticas administrativas e o uso eficiente dos recursos públicos. Além disso, o seminário visa capacitar gestores e servidores para uma melhor gestão dos gastos públicos e fortalecer a fiscalização externa.

A comitiva de Assis Brasil foi composta por todos os secretários municipais, equipe técnica da Prefeitura, além dos vereadores e técnicos da Câmara Municipal, que marcaram presença para se atualizar e trocar experiências sobre as melhores práticas de governança.

O prefeito Jerry Correia destacou a importância da participação de toda a equipe municipal no seminário, enfatizando que eventos como este são fundamentais para o aprimoramento contínuo da administração pública e para garantir que os recursos sejam utilizados da melhor forma possível em prol da comunidade. O seminário também serve como uma ferramenta importante para estreitar os laços com o TCE Acre, promovendo um ambiente de maior fiscalização e controle sobre a gestão pública.

Com o intuito de adotar as melhores práticas de gestão, a Prefeitura de Assis Brasil reafirma seu compromisso com a educação, capacitação e melhoria constante dos processos administrativos, sempre visando o bem-estar da população e o desenvolvimento sustentável do município.