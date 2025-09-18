Programação do 121º aniversário de Cruzeiro do Sul tem inaugurações esporte e civismo; veja as datas

Nesta quinta-feira, 18, a Secretaria Municipal da Casa Civil organização do evento anunciou a programação oficial da comemoração dos 121 anos de fundação de Cruzeiro do Sul que contará com 5 inaugurações e outras atividades para celebrar a rica história, a cultura e o desenvolvimento contínuo do município com os investimentos realizados pela gestão do prefeito Zequinha Lima.

Dentre as obras que serão inauguradas, destacam-se escolas localizadas nas zonas urbana e rural, o Mercado do Remanso e a nova Rodoviária. Além disso, a Vila Olímpica e o Estádio O Cruzeirão serão reinaugurados juntamente com a nova sede do Serviço de Convivência.

Além disso haverá a final da Copa das Vilas, a Prova de Três Tambores. O dia 28 será especialmente marcante, com um desfile cívico e diversas apresentações culturais.

“ A programação contempla várias áreas e mostra o dinamismo da gestão do prefeito Zequinha Lima, que tem várias obras para inaugurar e reinaugurar “, pontuou o Secretário Municipal da Casa Civil de Cruzeiro do Sul, Ney Williams.

O prefeito Zequinha Lima convida a população para prestigiar os eventos da programação do aniversário de 121 anos do município.

“Este é um momento de celebrar a história, a cultura e o desenvolvimento do nosso município, que ao longo de mais de um século se consolidou como referência para toda a região do Juruá. Estão todos convidados e teremos muitas inaugurações e coisas boas para mostrar”, convida o prefeito Zequinha Lima.