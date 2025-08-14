Professores da Educação Especial de Brasiléia recebem capacitação em Análise do Comportamento Aplicada

(Assessoria) – Nesta quarta-feira, 13, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul recebeu da Defesa Civil Estadual um importante reforço no combate a incêndios. O prefeito Zequinha Lima e a vice Delcimar Leite, receberam a equipe, com os itens, na sede do executivo municipal.

São 30 capacetes, 30 máscaras, uniformes,roçadeiras, além de outras ferramentas como luvas, abafadores, foices, pás e botas. Esses materiais serão utilizados na formação de uma brigada municipal, composta por pessoas treinados para atuar na prevenção e no combate a incêndios.

O prefeito Zequinha Lima enfatizou a importância dos novos equipamentos. “Recebemos esses materiais com o objetivo de promover ações preventivas e minimizar os danos que um incêndio pode causar. É crucial que estejamos preparados, especialmente com a chegada do verão, quando o risco de incêndios aumenta. Pedimos à população que evite queimadas durante este período de seca, que pode ser severa”, afirmou. Ele enfatizou que a parceria com a Defesa Civil é benéfica para toda a comunidade, destacando que a colaboração fortalece tanto o Estado quanto o município.

O Tenente Coronel Francisco Cassiano, coordenador de gestão de desastres dos Bombeiros diz que o objetivo é reduzir os focos de incêndio. “Estamos promovendo a criação de brigadas de incêndio em cada município para trabalharmos em conjunto com o Corpo de Bombeiros. Os 30 equipamentos entregues, junto com ferramentas como abafadores e roçadeiras, serão fundamentais para capacitar as brigadas”, explicou. Ele também mencionou a realização de um simulado em setembro, que envolverá os 22 municípios da região, com o intuito de avaliar as condições de resposta a desastres naturais.

José Lima, coordenador da Defesa Civil Municipal de Cruzeiro do Sul,pontuou o impacto positivo da parceria e o uso dos novos equipamentos. “Estamos elaborando planos para enfrentar a estiagem e já realizamos treinamentos com a equipe da Defesa Civil. Com os materiais recebidos, teremos condições de enfrentar dificuldades com mais eficácia. A qualificação dos profissionais será essencial para reagir adequadamente em caso de uma tragédia ambiental”, ressaltou.

Por sua vez, o tenente Rosenildo de Sousa, do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul colaboração estreita entre as entidades. “Os equipamentos que a Prefeitura recebeu são valiosos para as ações de combate a incêndios florestais que se intensificam nesta época de estiagem. Estamos trabalhando em conjunto com a Defesa Civil e alinhando nossas estratégias para oferecer uma resposta eficiente à sociedade”, afirmou o tenente Rosenildo de Sousa, do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul.

Durante a reunião, a Defesa Civil Estadual também apresentou ao prefeito Zequinha Lima, um novo sistema de alerta, desenvolvido após os desastres ocorridos em Cruzeiro do Sul. Este sistema permitirá que a população receba notificações em seus celulares, alertando sobre situações de risco iminente, com um sinal sonoro similar a uma sirene.