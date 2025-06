Produtores de Assis Brasil recebem treinamento sobre colheita e pós-colheita do café robusta amazônico

(Assessoria) – A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul em parceria com o Governo do Estado do Acre está realizando a I Gincana Digital do Juruá: Mentes em Ação, que teve início nesta sexta-feira, 13 e segue até sábado, 14, com premiação que chegará a 13 mil reais no total. A expectativa de público nos dois dias de evento é de aproximadamente 5 mil pessoas.

A abertura oficial do evento foi realizada no Ginásio Jader Machado e contou com a presença das escolas Dom Pedro II, IFAC, Flodoardo Cabral, Instituto Santa Terezinha, Dom Henrique Ruth, Craveiro Costa e Francisco Braga de Souza, do município de Rodrigues Alves.

No primeiro dia a gincana é de conhecimentos pedagógicos, tecnológicos e gerais com desafios de respostas ligadas as modernidades tecnológicas, como encontrar Q Codes espalhados pelo espaço para obtenção das respostas. No sábado serão realizados os games digitais para toda a comunidade.

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul apoiou o evento cedendo toda estrutura e apoio técnico.

Samuel Rufino, aluno de 17 anos do Instituto Federal do Acre disse que já conhece o tipo de disputada de gincana digital e que espera que sua escola seja vencedora:

“Já disputei gincanas digitais, estamos preparados para mais essa e a expectativa é que sejamos vencedores”, relata.

O representante da Secretaria de Estado de Ciências e Tecnologia em Cruzeiro do Sul, Alcyr Costa,disse que o objetivo do evento é resgatar as gincanas do passado com o formato das tecnologias atuais.

“Isso aqui é uma festa, a ideia é nós tentarmos trazer o nosso passado das grandes gincanas, culturais, linkando com o novo conhecimento da ciência e tecnologia. Cada dia mais, nós temos a necessidade de conhecer e nos aprofundarmos no mundo digital. Então, a ideia da gincana, além do entretenimento, do trabalho da cognição dos estudantes, do raciocínio lógico, é garantir que essa juventude tenha acesso ou se interesse pela ciência e tecnologia, porque a ciência e tecnologia são o futuro das profissão”,pontua.

Ney Willians, Secretário Municipal da Casa Civil da Prefeitura de Cruzeiro do Sul disse que a gestão do prefeito Zequinha Lima apoio todos os eventos voltados para o desenvolvimento da educação e da juventude da cidade.

“A gestão do prefeito Zequinha Lima fica muito satisfeita em participar desse grandioso evento. É um evento inovador, um trabalho direcionado, obviamente, primeiro à educação, para que as crianças possam realmente utilizar as tecnologias existentes hoje, a serviço da educação, a serviço da sua formação.” Concluiu Ney.