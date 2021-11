Primeira-dama e Secretária de Saúde lança campanha Natal Solidário no município de Porto Walter

Assessoria – Seguindo uma determinação do Prefeito Mazinho Serafim (MDB), a Prefeitura de Sena Madureira por meio da Secretaria Municipal de Obras, iniciou na manhã desta quinta-feira (25) um grande serviço de Drenagem na Rua Monsenhor Távora, trecho entre o porto da Feira Nova ao cruzamento com a Rua Padre Egídio.

A obra está sendo executada com o objetivo de acabar com os alagamentos históricos que atingem residências e estabelecimentos comerciais localizados no centro da cidade sempre que ocorre uma chuva torrencial. A ideia é fazer com com o grande volume de águas que escorre sentido Igarapé Char, seja direcionado diretamente para o Rio Iaco através da implantação de Manillhas de 1000 no trecho supracitado.

Em entrevista cedida à nossa reportagem, o Prefeito Mazinho Serafim destaca os benefícios que a obra trará à população. “Esse trabalho vai acabar com os transtornos causados aos moradores por conta das inundações. Cremos que o problema será solucionado de forma permanente, vamos concentrar esforços nessa demanda para que a população seja contemplada com uma obra de qualidade. Não mediremos esforços para garantir mais qualidade de vida aos munícipes”, disse o prefeito.

O Secretário de Obras, Édson Cameli, salientou que por conta da complexidade da obra, o trabalho levará alguns dias para ser concluído. “Estamos lidando com manilhas de 1000, bastante pesadas que exigem certo cuidado ao manuseá-las. Além disso, também tem a questão do período invernoso com chuvas quase que diariamente, mas cremos que dentro de poucos dias o trabalho será concluído e o resultado será satisfatório” salientou.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Não vou munda meu voto, tenho costume de orar com minha palavra, diz vereador Jurandir. O clima na Câmara de Vereadores esquentou, após parte dos servidores da prefeitura de Brasileia tumultuar a sessão e descumprirem o Regimento Interno, por esse motivo, os vereadores chamou a atenção da Presidente da Casa, Arlete Amaral, por conta da sua inércia diante da situação vexatória.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe