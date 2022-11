Presidente em exercício da Aleac, deputado Jenilson Leite recebe visita do prefeito Jerry Correia e vereadores de Assis Brasil

O prefeito Valdélio Furtado, acompanhado do procurador Geral Carlos Berson, esteve na sede da receita federal em Cruzeiro do Sul abrindo diálogo para um posto de atendimento em Marechal Thaumaturgo.

Com objetivo de facilitar os serviços de milhares de pessoas, que precisam se deslocar até Cruzeiro do Sul, o prefeito propôs parceria junto ao órgão federal, para facilitar a instalação do mesmo na cidade.

“Com objetivo de oferecer aos cidadãos Thaumaturguense alternativas para acesso aos serviços da Receita Federal no nosso município, nessa terça-feira, 22, estive junto do nosso Procurador Carlos Bergson no escritório da receita federal em cruzeiro do sul, onde tivemos a alegria de dialogar com Sr. Ronelson uma possível parceria por meio do Termo de Cooperação Técnica entre o executivo municipal e a Receita Federal do Brasil, para proporcionar esse atendimento ao nosso município de Marechal Thaumaturgo. Acredito que irá facilitar bastante para aquelas pessoas que precisa do atendimento da Receita, sem que necessariamente precisem se deslocar até cruzeiro do sul. Acreditarmos que Política de verdade se faz sempre pensando no bem da população, por isso estamos sempre compromissados em buscar melhorias e avanços para nosso município”, disse o prefeito.