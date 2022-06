Presidente da Câmara de Brasileia, Arlete Amaral, reivindica sede do IML para regional do Alto Acre

A presidente da câmara municipal de Brasiléia, Arlete Amaral (PP), mais uma vez utilizou a tribuna para lamentar a situação que passam as famílias que perdem um ente querido na regional do Alto Acre, em virtude de não ter um IML que atenda a demanda dos municípios na regional, sendo necessário o deslocamento do corpo até Rio Branco para realização dos exames cadavéricos.

Arlete relatou ser vergonhoso, uma falta de respeito a regional não possuir um IML, lamentou mais uma vez a demora para que seja realizado todo processo até que o corpo do ente querido retorne até a cidade para ser velado. Em virtude dessas situações que acontecem com as famílias a parlamentar mais uma vez solicitou do governo do estado que traga o IML para a regional.

Durante sua fala a Edil também abordou a respeito da situação que se encontra o cemitério de Brasiléia, onde atualmente não há mais lugares para que sejam sepultadas novas pessoas. Na oportunidade pediu a construção de um novo cemitério, e se colocou à disposição do executivo municipal para juntos buscarem parcerias para que o mais rápido a problemática seja resolvida.

Relatou também a importância da construção de uma capela municipal, para que a cidade tenha um lugar especifico para oferecer à população que necessita de um lugar para realizar o velório de seu ente querido.

Vale destacar que desde o início de seu mandato a parlamentar vem defendendo as pautas citadas acima, e durante a 20ª sessão não foi diferente, mais uma vez reforçou todos os pedidos já realizados em sessões anteriores a respeito do IML, da construção do cemitério e da capela Municipal. A presidente da câmara destacou que aguarda que as autoridades se sensibilizem com a situação que passam as famílias, e que o mais breve possível essas demandas sejam atendidas.