Prefeituras de Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul realizam ação de limpeza na comunidade Vila São Pedro

Em uma iniciativa conjunta voltada à preservação ambiental e à promoção da saúde pública, a Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou uma importante ação de limpeza na comunidade Vila São Pedro. A atividade contou com o apoio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul e mobilizou equipes e recursos das duas administrações.

A ação teve como objetivo principal garantir melhores condições de vida à população local, promovendo um ambiente mais limpo, saudável e seguro. Além disso, a limpeza de áreas públicas contribui para a prevenção de doenças, o combate a vetores como o mosquito da dengue e o descarte correto de resíduos sólidos.

De acordo com a gestão municipal de Rodrigues Alves, a iniciativa reforça o compromisso com a preservação ambiental e com o bem-estar da população. “Cuidar do meio ambiente é também cuidar da saúde das pessoas. Agradecemos a parceria da Prefeitura de Cruzeiro do Sul e a colaboração dos moradores da Vila São Pedro”, destacou a Secretaria de Meio Ambiente.

A expectativa é de que novas ações conjuntas como essa sejam realizadas em outras comunidades da região, ampliando o alcance dos serviços de limpeza e conscientização ambiental.