Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Tudo Sobre Política II

Prefeitura vai construir parada com estrutura metálica para os mototaxistas do centro de Cruzeiro do Sul

Publicados

4 de setembro de 2025

Tudo Sobre Política II

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai construir uma parada metálica para os mototaxista na Rua 28 de Novembro próximo à Caixa Econômica Federal, no Centro da cidade. O Prefeito Zequinha Lima assinou nesta quarta-feira, 03, a Ordem de Serviço para o início da obra. A parada terá 7 metros de cumprimento, atenderá entre 8 à 20 profissionais. As obras terão niciarão nesta quarta-feira, 3 e o novo espaço terá uma estrutura metálica em substituição à atual de madeira.

O mototaxista José Pereira, agradeceu ao prefeito pelo novo abrigo e disse que a nova estrutura vai trazer mais conforto para todos.

“Eu acredito que vai melhorar bastante, porque aqui quando chove a gente fica na chuva, fica tudo molhado e com a nova parada vai melhorar bastante porque a gente vai ter um lugar que vamos conseguir ficar mais confortáveis. Agradecer ao prefeito pelo nosso novo espaço, vai ficar um lugar bem legal para a gente se amparar aqui.” Disse Pereira.

Cláudio Antônio, mototaxista, disse que a estrutura metálica era um sonho da categoria e vai beneficiar mototaxistas e população.

Leia Também:  Carlinhos do Pelado e Amaral do Gelo fazem linda festa de lançamento de campanha no Bairro Leonardo Barbosa

“Essa parada é um sonho. Nós já tivemos duas paradas aqui que caíram.Graças a Deus, essa Ordem de Serviço foi assinada hoje, e a obras vai trazer mais conforto para nós, como mototaxista. Essa é uma parada diferente que vai trazer beleza, vai comportar a nossa categoria e principalmente as pessoas que circulam pelas ruas e sentam muito aqui na nossa parada. Então é um negócio que vai trazer melhoria não só para nós como categoria, mas para todas as pessoas que circulam pelo centro da cidade”, concluiu Cláudio.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Tudo Sobre Política II

Zequinha Lima assina Ordem de Serviço de asfaltamento de Travessa no Bairro Nossa Senhora das Graças

Publicados

9 minutos atrás

em

4 de setembro de 2025

Por

(Assessoria) – O prefeito Zequinha Lima assinou nesta quarta-feira, 3, a ordem de serviço do asfaltamento de mais uma rua do Programa “Tua Rua Asfaltada”. A contemplada foi a Travessa Nossa Senhora das Graças, no bairro com o mesmo nome. 66 metros da via serão asfaltados com investimento de mais de R$ 100 mil.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com o Governo do Estado vai asfaltar 30 ruas no município este ano e os serviços já iniciaram em 8 vias, em bairros distintos. Além do asfalto as ruas recebem serviços de drenagem, instalação de rede de água e colocação de meio fio.

Itamar de Sá, morador da travessa enfatizou que o asfalto vai garantir mais qualidade de vida para as pessoas da comunidade. “A gente vem com a reivindicação nesse pedacinho de chão de algum tempo e foi colocado agora na programação da prefeitura e graças a Deus vai ser executado. Agradecer a Deus e agradecer a sensibilidade do prefeito Zequinha Lima por ter olhado para nós porque além de nos dar qualidade de vida, melhora, valoriza aqui os imóveis e melhora o astral, todo mundo fica muito mais feliz com isso”.

Leia Também:  Carlinhos do Pelado e Amaral do Gelo fazem linda festa de lançamento de campanha no Bairro Leonardo Barbosa

Outro morador da comunidade Wolney Campos, lembra que o asfaltamento da via era um sonho da mãe dele. “Antes da minha mãe se tornar acamada, a gente ficava aqui na área e ela dizia quando é que vão passar o asfalto aqui? Eu dizia, mãe, sonhar é de graça, e na gestão prefeito Zequinha as coisas mudaram. Hoje ela não está em vida para ver a realização disso, mas nosso sonho está se tornando realidade”.

Zequinha afirma que as máquinas e homens já entrarão na comunidade para executar o serviço nesta quinta-feira, 4. “Esse ano nós vamos asfaltar cerca de 30 pedaços de rua em parceria com o Governo do Estado e já estamos em vários lugares como na área do Igarapé Preto, na região do IFAC e estamos vindo aqui hoje para dizer para vocês que a partir de amanhã as máquinas começam aqui na rua de vocês. Nós não viemos dizer que nós vamos pensar como é que nós vamos fazer o asfalto, nós viemos dizer que o asfalto começa a chegar aqui a partir de amanhã. Toda vez que a gente vai entrar numa rua, a gente faz sempre uma reunião antes para informar que as máquinas vão estar entrando”, destacou o prefeito Zequinha Lima.

Leia Também:  Pagamento do IPTU garante 20% de descontos e chance de ganhar prêmios em Porto Walter

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política3 dias atrás

Vídeo mostra ônibus escolar atolado em ramal de Bujari e escancara descaso do prefeito Padeiro, que disse não faltar dinheiro, máquinas e pessoal

Situação no Ramal Linha Nova revolta moradores: bastou uma chuva de verão para interromper o tráfego; população teme isolamento total...
Política3 dias atrás

XXII Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra sobre o protagonismo da Amazônia na geração de renda

Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra magna sobre bioeconomia – Foto: Reprodução/ Ip.gov Teve início...
Política3 dias atrás

Bocalom e Eracides vão torrar R$ 480 mil em aluguel de caminhonete quando poderiam comprar uma nova por menos da metade do valor

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, autorizou um contrato no valor de R$ 480 mil para o aluguel de...

POLÍCIA

Polícia5 dias atrás

Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima

Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia6 dias atrás

Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas

Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia2 semanas atrás

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...

EDUCAÇÃO

Educação2 dias atrás

Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade

Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de...
Educação4 dias atrás

Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado

Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...
Educação6 dias atrás

Brasiléia sedia III Encontro Estadual do Conselho de Alimentação Escolar do Acre (CAE/AC)

Foto: Gennoci Nascimento (Verônica Rodrigues) – O município de Brasiléia recebeu, nesta quinta-feira (28), o III Encontro Estadual do Conselho...

CONCURSO

Concurso31 minutos atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Concurso2 semanas atrás

Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião

Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Concurso3 semanas atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...

ESPORTE

Esporte1 hora atrás

Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
Esporte17 horas atrás

Com vitória sobre o Aquarela, São Cristóvão Sub-17 levanta o troféu da Copa Cidade de Brasiléia

São Cristóvão Sub-17 conquista título da Copa Cidade de Brasiléia A equipe São Cristóvão Sub-17 escreveu seu nome na história...
Esporte2 dias atrás

Município de Porto Walter terá campeonato feminino com premiação de mais de R$37 mil reais

A Prefeitura de Porto Walter anunciou a abertura das inscrições para o 10º Campeonato Feminino Portovaltense de Futebol, uma das...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS