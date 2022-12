Prefeitura ultrapassa marca de 22 pontos de internet via satélite instaladas em localidades rurais de Porto Walter

O município de Porto Walter atingiu nesta Quarta-feira (30), a marca de 22 pontos de internet via satélite instaladas em escolas e comunidades rurais de diversas localidades do município após o Prefeito César Andrade criar a Divisão de Tecnologia da Informação, da Secretaria de Educação.

Mais uma ação definiu a instalação de 04 pontos essa semana. Dentro do programa estão sendo contempladas escolas rurais de difícil acesso e comunidades isoladas do município, onde já foram contempladas 22 localidades em apenas 02 anos de gestão do Prefeito César Andrade e do vice Guarsônio Melo.

Segundo o Chefe da DTI, Jhones Correia, o município saiu de 02 para 22 pontos ativos e operantes.

“Apenas dois pontos eram ativos, o da Comunidade Besouro e Vitória. E essa preocupação em conectar as comunidades com o mundo tecnológico fez com que a gestão garantisse a reativação de 04 pontos e a instalação de 16 antenas. A meta do Prefeito César é conectar o maior número possível de comunidades”, afirmou.

Para ter acesso à rede mundial de computadores, os moradores da Comunidade Foz do Natal precisavam sair da comunidade e subir o rio até a Comunidade Vitória. Trajeto esse que agora ficou para trás.

“Meus filhos já saíram daqui e foram até a Comunidade Vitória para pesquisar, na internet, os trabalhos da escola. Agora eles vão fazer tudo aqui, sem sair de casa. Eu agradeço muito ao Prefeito pelas ações”, comemora Maria.

O Prefeito César Andrade comemorou as conquistas por meio de suas redes sociais.