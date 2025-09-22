Tudo Sobre Política II
Prefeitura reinaugura escolas de tempo integral como parte das comemorações dos 121 anos de Cruzeiro do Sul
Assessoria – Como parte da programação do aniversário de 121 anos de Cruzeiro do Sul, o prefeito Zequinha Lima reinaugurou nesta segunda-feira, 22, as Escola de Ensino Integral Terezinha Saavedra, no bairro Saboeiro, e a Rita de Cássia, no Cruzeirão. O investimento da prefeitura na reforma das duas escolas, junto com a aquisição de nova mobília, foi de R$2,1 milhões.
As solenidades contaram com a presença da vice prefeita Delcimar Leite,deputado estadual Nicolau Júnior, vereadores, secretários municipais, gestores, professores, estudantes e comunidade.
O estudante Otávio Lima, da Escola Terezinha Saavedra, destacou a transformação na rotina escolar. “Agradeço muito pela reforma da nossa escola. Antes tínhamos menos tempo para estudar, e agora, com a escola em tempo integral, melhorou bastante. Temos mais tempo para aprender e com uma escola totalmente renovada”, enfatizou.
Júnior Saavedra, filho da educadora que dá nome à escola, emocionou-se com o reconhecimento. “É uma honra estar aqui presenciando a reinauguração dessa escola que tem o nome da minha mãe. Ver essa escola preservada e recebendo investimentos do município é motivo de muita felicidade para nossa família”, afirmou.
O gestor da unidade de ensino ,Emerson de Lima, ressaltou os impactos positivos para a comunidade. “As famílias se sentem mais seguras e ainda contam com a novidade da disciplina de inglês, que é ofertada em nossas escolas municipais. Hoje atendemos 130 alunos nessa modalidade, com uma grade de 15 disciplinas”, explicou.
Rita de Cassia
A gestora da escola Rita de Cassia, Maria Aparecida agradeceu pela reforma.
“Esse momento é muito importante para todos nós , pois marca uma nova trajetória do ensino da nossa escola, adequando o espaço a nova modalidade de ensino, garantindo um espaço apropriado para os estudantes e funcionários”, destacou.
A aluna Priscila dos Santos, cita que agora a escola está mais completa. “Quero agradecer por tudo que nosso prefeito Zequinha fez pela nossa escola, por essa preocupação e cuidado com nossa comunidade. Quero agradecer porque agora temos uma escola completa , com ensino muito melhor , alimentação, e toda reformada”, falou.
O deputado estadual Nicolau Júnior destacou o bom uso dos recursos na educação do município. “O prefeito Zequinha tem compromisso e a gestão mostra resultados. Temos caminhado lado a lado com a Prefeitura e hoje é uma alegria participar da reinauguração dessas escolas, que prestam um serviço tão importante para a comunidade”, declarou.
Para o prefeito Zequinha Lima, a entrega das duas escolas representa avanço na educação municipal. “É uma honra dividir esse momento com toda a comunidade. São escolas que adotam o sistema integral, onde as crianças entram às 7h e saem às 14h40, com direito a refeições e a oportunidade de aprender uma língua estrangeira. Permanecendo mais tempo na escola, os alunos têm mais condições de aprender e se preparar para o futuro. Além disso, foram praticamente reconstruídas, garantindo infraestrutura adequada. Essa é uma política que vamos ampliar ao longo dos próximos anos, reformando, ampliando e reconstruindo escolas para fortalecer ainda mais a educação municipal”, afirmou.
Escolas em tempo integral oferecem jornada estendida, alimentação e ensino de inglês na rede municipal O modelo de ensino em tempo integral adotado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul amplia a permanência do estudante na escola e fortalece o processo de aprendizagem. Nas unidades que funcionam nesse formato, os alunos chegam às 7h da manhã e permanecem até as 14h40, contando com alimentação durante o período , lanche da manhã, almoço e lanche da tarde.
Além da grade curricular tradicional, as escolas oferecem uma carga horária ampliada, que possibilita a inclusão de novas disciplinas, como o ensino de inglês, novidade na rede municipal.Essa estrutura garante aos alunos uma formação mais completa, ao mesmo tempo em que dá tranquilidade às famílias, já que os filhos permanecem em um ambiente seguro, educativo e supervisionado por mais tempo.
As duas unidades de ensino foram reformadas para garantir a estrutura necessária. O serviço incluiu troca de piso, forro, cobertura, ampliação das cozinhas e refeitórios, climatização, construção de banheiros com chuveiros.
O objetivo da gestão municipal é expandir o modelo de ensino integral para outras escolas da rede, garantindo que mais crianças tenham acesso a uma educação de qualidade, moderna e alinhada às demandas do futuro. E a previsão é que 100% das escolas sejam reformadas nos próximos três anos de gestão.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul acelera obras para a inauguração da nova Rodoviária do município
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação, intensifica os trabalhos para a inauguração da Rodoviária, localizada na estrada da Variante, na Estrada da Variante.
Na manhã desta segunda-feira, 22, equipes estão implantando os meios-fios e fazendo a terraplanagem da área. Mais de 300 toneladas de asfalto estão sendo utilizadas no pátio e acessos.
“Já finalizamos a pavimentação do estacionamento e agora estamos na fase de instalação dos meios-fios. Também estamos executando terraplanagem na estrada de acesso ao estacionamento. A finalização da drenagem é uma prioridade, e pretendemos concluir isso até sexta-feira ou sábado, para que possamos realizar uma limpeza geral. Também vamos instalar postes para a iluminação, que se estenderá da entrada da variante até a rodoviária. No prédio vamos instalar vidros e mármore ”, explicou o secretário de Obras, Carlos Alves.
A nova rodoviária contará com nove boxes, distribuídos em dois guichês, um box administrativo e seis destinados à venda de produtos e lanches.
Deputada Maria Antônia e Dêda Amorim pedem celeridade na construção da estrada entre Cruzeiro do Sul e Porto Walter durante o 10º Festival do Milho
Prefeitura reinaugura escolas de tempo integral como parte das comemorações dos 121 anos de Cruzeiro do Sul
Com passaporte apreendido pelo STJ, Gladson Cameli manda Mailza lhe representar na semana do Clima em Nova York
Prova de três tambores faz parte da programação do aniversário de 121 anos de Cruzeiro do Sul
