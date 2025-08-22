Prefeitura realiza palestra sobre gravidez na adolescência na Escola Sandoval Batista, em Assis Brasil

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e equipe do CRAS, promoveu nesta quinta-feira(21) uma importante palestra para os alunos da Escola Sandoval Batista, abordando o tema gravidez na adolescência.

O encontro teve como objetivo orientar os jovens sobre os riscos e consequências da gestação precoce, além de destacar a importância da prevenção e do diálogo dentro da família e da escola.

Durante a atividade, os profissionais compartilharam informações, esclareceram dúvidas e reforçaram o papel da rede de proteção social no apoio aos adolescentes e suas famílias.

A ação faz parte do trabalho contínuo da Assistência Social em parceria com as escolas municipais e estaduais, buscando oferecer orientação e conhecimento para que os jovens façam escolhas conscientes e tenham um futuro mais saudável e seguro.