RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Prefeitura realiza palestra sobre gravidez na adolescência na Escola Sandoval Batista, em Assis Brasil

Publicados

22 de agosto de 2025

Tudo Sobre Política II

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e equipe do CRAS, promoveu nesta quinta-feira(21) uma importante palestra para os alunos da Escola Sandoval Batista, abordando o tema gravidez na adolescência.

O encontro teve como objetivo orientar os jovens sobre os riscos e consequências da gestação precoce, além de destacar a importância da prevenção e do diálogo dentro da família e da escola.

Durante a atividade, os profissionais compartilharam informações, esclareceram dúvidas e reforçaram o papel da rede de proteção social no apoio aos adolescentes e suas famílias.

A ação faz parte do trabalho contínuo da Assistência Social em parceria com as escolas municipais e estaduais, buscando oferecer orientação e conhecimento para que os jovens façam escolhas conscientes e tenham um futuro mais saudável e seguro.

Tudo Sobre Política II

Prefeitura promove curso de formação de brigadistas em parceria com o Corpo de Bombeiros

Publicados

2 horas atrás

em

22 de agosto de 2025

Por

(Assessoria) – A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Defesa Civil Municipal e da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar, promoveu o curso de formação de brigadistas.

A capacitação teve como objetivo preparar voluntários e profissionais para atuar de forma preventiva e emergencial no combate a incêndios, além de orientar sobre medidas de segurança e preservação do meio ambiente. Durante o curso, os participantes receberam instruções teóricas e práticas sobre primeiros socorros, manuseio de equipamentos e estratégias de controle de queimadas.

Com essa iniciativa, a gestão municipal reforça o compromisso em proteger a população, reduzir os riscos de acidentes e preservar as áreas verdes do município, sobretudo no período de estiagem, quando aumentam os casos de incêndios.

