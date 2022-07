Prefeitura realiza oficina de treinamento para Membros do Conselho de turismo de Epitaciolândia

As escolas do campo, no município de Porto Walter contemplam mais investimentos da Prefeitura no ano de 2022. Os estudantes da Escola Municipal Julierme Dantas, do Ramal Gleba Minas estão felizes porque a escola receberá um poço artesiano.

Segundo o Secretário de Educação os investimentos são necessários porque favorecerão o processo de ensino-aprendizagem e melhorarão a vida de professores e estudantes.

“Nossa preocupação é sempre com a qualidade do ensino e o bem-estar dos profissionais. Já estamos trabalhando para que mais escolas que precisam desses investimentos sejam contempladas, e vamos priorizar as escolas e locais que não possuem abastecimento de água”, disse Ericson Araújo.

O Prefeito César Andrade acompanhou os trabalhos de perfuração, e vistoriou os serviços de recuperação e melhorias em ramais que a comunidade recebe.

“O trabalho não para. Estamos realizando na comunidade os investimentos em obras, agricultura e educação. São ações que contemplam diretamente centenas de produtores e famílias que precisam que os serviços cheguem até eles. E eu faço questão de acompanhar e ver de perto a realidade de cada local do município. Me sinto feliz porque usamos a política para melhorar a vida da nossa população”, enfatizou.