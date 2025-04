Prefeitura realiza hasteamento dos pavilhões na abertura dos 33 anos de Epitaciolândia

Na manhã desta quarta-feira, 23 de abril, a Prefeitura de Epitaciolândia deu início oficial às comemorações pelos 33 anos de emancipação política e econômica do município.

A tradicional cerimônia de hasteamento dos pavilhões foi realizada em frente à sede da Prefeitura e contou com a presença de autoridades municipais, vereadores, servidores públicos, representantes das forças de segurança, estudantes e membros da comunidade local.

Durante a solenidade, foram hasteadas as bandeiras do Brasil, do Acre e de Epitaciolândia, ao som dos hinos nacional e municipal. O Prefeito Sérgio Lopes fez questão de destacar a importância da data e o orgulho da população de Epitaciolândia em celebrar mais um ano de história, conquistas e desenvolvimento.

“Estamos muito felizes em iniciar mais uma programação de aniversário do nosso município. São 33 anos de lutas e avanços, frutos do esforço de todos que acreditam no potencial de Epitaciolândia. Esta cerimônia simboliza o nosso respeito à nossa cidade”, afirmou o Prefeito.

Entre as autoridades presentes na cerimônia estavam: Sérgio Lopes, Prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Mesquita, Vice-Prefeito de Epitaciolândia, Eunice Maia Gondim, Secretária Municipal de Educação, 1º Tenente Gledesom, 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros, 1º Tenente Nogueira, Polícia Militar, Capitão Thaian Marcus Pereira dos Santos, 4º Comando Especial da Fronteira, Exército Brasileiro, Antônio Rosiclei, Presidente da Câmara de Vereadores, além de vereadores, secretários municipais, diretores escolares, gestores, alunos da rede de ensino municipal, estadual e membros da comunidade.

A programação das festividades de aniversário de Epitaciolândia seguirá ao longo da semana. Na sexta-feira, 25 de abril, ocorrerá o tradicional Desfile Cívico na Avenida Santos Dumont, em frente à Praça 28 de Abril, a partir das 19h.